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В Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию

Ведомости

Проект изменений и дополнений к Конституции Белоруссии опубликован для всенародного обсуждения, говорится на сайте президента республики.

В новую редакцию Конституции предлагается внести такие положения:

  • - «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств»;

  • - «запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, иностранными гражданами, а также в других случаях, предусмотренных законом»;

  • - «одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков»; также президентом может стать гражданин Белоруссии не моложе 40 лет, который не меньше 20 лет непосредственно перед выборами постоянно проживает в стране; у кандидата в президенты не должно быть иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа иностранного государства, который дает право на льготы и другие преимущества.

    • Также в Конституции предлагается утвердить, что государство «обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны» и что брак — это союз мужчины и женщины, которые имеют в семье равные права. В проекте документа говорится, что граждане Белоруссии имеют право создавать политические партии и другие общественные объединения и участвовать в их деятельности, однако партии и объединения должны действовать в соответствии с законом.

    Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко, занимающий пост президента с 1994 г., набрал на них 80,08% голосов избирателей и стал президентом в шестой раз.

    После объявления итогов выборов в стране начались акции протеста, длившиеся несколько месяцев. США, Евросоюз, Украина и ряд других стран не признали итоги голосования и Лукашенко как законного президента страны. Россия, Китай и ряд других стран, напротив, считают прошедшие выборы законными, а Лукашенко — легитимным главой белорусского государства.

    После выборов Лукашенко предложил внести поправки в Конституцию Белоруссии и перераспределить часть обязанностей президента страны между другими органами власти. По его словам, референдум по Конституции может пройти в феврале 2022 г.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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