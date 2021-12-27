В Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию

Также в Конституции предлагается утвердить, что государство «обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны» и что брак — это союз мужчины и женщины, которые имеют в семье равные права. В проекте документа говорится, что граждане Белоруссии имеют право создавать политические партии и другие общественные объединения и участвовать в их деятельности, однако партии и объединения должны действовать в соответствии с законом.