В Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию
Проект изменений и дополнений к Конституции Белоруссии опубликован для всенародного обсуждения, говорится на сайте президента республики.
В новую редакцию Конституции предлагается внести такие положения:
- - «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств»;
Также в Конституции предлагается утвердить, что государство «обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны» и что брак — это союз мужчины и женщины, которые имеют в семье равные права. В проекте документа говорится, что граждане Белоруссии имеют право создавать политические партии и другие общественные объединения и участвовать в их деятельности, однако партии и объединения должны действовать в соответствии с законом.
Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко, занимающий пост президента с 1994 г., набрал на них 80,08% голосов избирателей и стал президентом в шестой раз.
После объявления итогов выборов в стране начались акции протеста, длившиеся несколько месяцев. США, Евросоюз, Украина и ряд других стран не признали итоги голосования и Лукашенко как законного президента страны. Россия, Китай и ряд других стран, напротив, считают прошедшие выборы законными, а Лукашенко — легитимным главой белорусского государства.
После выборов Лукашенко предложил внести поправки в Конституцию Белоруссии и перераспределить часть обязанностей президента страны между другими органами власти. По его словам, референдум по Конституции может пройти в феврале 2022 г.