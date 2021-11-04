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Лукашенко назвал сроки проведения референдума по Конституции

Ведомости

Референдум по Конституции Белоруссии может пройти в феврале 2022 г., заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Думаю, что в феврале месяце мы проведем соответствующий референдум и примем новую Конституцию. Именно в этом залог нашего движения вперед – упорядоченного движения», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Россия и Белоруссия совершенствуют свои внутренние процессы целенаправленно, «без хаоса»: об этом говорит конституционная реформа в России и ее «грандиозные планы» переустройства и обустройства страны.  

Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко, занимающий пост президента с 1994 г., набрал на них 80,08% голосов избирателей и стал президентом в шестой раз.

После объявления итогов выборов в стране начались акции протеста, длившиеся несколько месяцев. США, Евросоюз, Украина и ряд других стран не признали итоги голосования и Лукашенко — как законного президента страны. Россия, Китай и ряд других стран, напротив, считаю прошедшие выборы законными, а Лукашенко — легитимным главой белорусского государства.

После выборов Лукашенко предложил внести поправки в Конституцию Белоруссии и перераспределить часть обязанностей президента страны между другими органами власти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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