Лукашенко назвал сроки проведения референдума по Конституции
Референдум по Конституции Белоруссии может пройти в феврале 2022 г., заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Думаю, что в феврале месяце мы проведем соответствующий референдум и примем новую Конституцию. Именно в этом залог нашего движения вперед – упорядоченного движения», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что Россия и Белоруссия совершенствуют свои внутренние процессы целенаправленно, «без хаоса»: об этом говорит конституционная реформа в России и ее «грандиозные планы» переустройства и обустройства страны.
Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко, занимающий пост президента с 1994 г., набрал на них 80,08% голосов избирателей и стал президентом в шестой раз.
После объявления итогов выборов в стране начались акции протеста, длившиеся несколько месяцев. США, Евросоюз, Украина и ряд других стран не признали итоги голосования и Лукашенко — как законного президента страны. Россия, Китай и ряд других стран, напротив, считаю прошедшие выборы законными, а Лукашенко — легитимным главой белорусского государства.
После выборов Лукашенко предложил внести поправки в Конституцию Белоруссии и перераспределить часть обязанностей президента страны между другими органами власти.