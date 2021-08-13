Лукашенко назвал условия передачи власти новому поколению политиков Белоруссии

«Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя, в том числе, и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы. Придут другие люди. Мы должны им передать страну, поставить их, как в народе говорят, на нужные рельсы и подтолкнуть», — сказал Лукашенко. По его словам, для того, чтобы начать подготовку к передаче власти и была начата реформа конституции страны.