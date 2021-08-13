Лукашенко назвал условия передачи власти новому поколению политиков Белоруссии
Перед тем, как передавать власть новому поколению политиков Белоруссии, его над обучать и контролировать, «поставить на рельсы» и «подталкивать», заявил президент страны Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя, в том числе, и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы. Придут другие люди. Мы должны им передать страну, поставить их, как в народе говорят, на нужные рельсы и подтолкнуть», — сказал Лукашенко. По его словам, для того, чтобы начать подготовку к передаче власти и была начата реформа конституции страны.
«Мы начали с законодательства. Все люди хотят перемен. Желательно к лучшему, а не к худшему. Но если уж и перемены, то их надо делать по закону. А основной закон — это Конституция. Это не я придумал», — добавил белорусский президент.
Ранее Лукашенко призвал не гадать, когда он уйдет с поста президента, отметив, что это произойдет «очень скоро». Говоря о своих возможных преемниках, белорусский лидер заявил, что есть «человек 15-20, которые могут вырасти в президенты», но окончательное слово за теми, «кого выберет белорусский народ».
Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко, занимающий пост президента с 1994 г., набрал на них 80,08% голосов избирателей и стал президентом в шестой раз. После выборов в стране начались акции протеста, длившиеся несколько месяцев. США, Евросоюз, Украина и ряд других стран не признали итоги голосования и Лукашенко — как законного президента страны. Россия, Китай и ряд других стран, напротив, считаю прошедшие выборы законными, а Лукашенко — легитимным главой белорусского государства.