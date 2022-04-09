Захарова призвала быстрее переносить контент из Youtube на российские платформы
На фоне блокировки аккаунта телеканала Госдумы на Youtube официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян как можно скорее переходить на отечественные платформы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Судя по всему, Youtube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала Захарова.
Блокировку парламентского канала «Дума ТВ» также прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал решение «очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном». По его мнению, власти США заставляют американские IT-компании вести информационную войну против России.
«США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем», — заявил спикер Госдумы.
Роскомнадзор потребовал от американской компании Google «незамедлительно восстановить доступ» к каналу «Дума ТВ» на видеохостинге и объяснить причину введения ограничений, сообщило ведомство. В его заявлении говорится, что «блокировка Youtube-канала госоргана препятствует распространению информации и свободному доступу к ней», а Google придерживается «ярко выраженной антироссийской позиции». По мнению РКН, видеохостинг является «ключевой площадкой в распространении фейков» и дискриминирует официальные российские источники информации.
Роскомнадзор ранее потребовал от компании Google отменить ограничения против Youtube-каналов российских СМИ, общественных деятелей и просветительских проектов. На сегодняшний день ведомство зафиксировало порядка 60 актов цензуры. Роскомнадзор указывал, что действия администрации Youtube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.