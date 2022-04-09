Захарова призвала быстрее переносить контент из Youtube на российские платформы

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google «незамедлительно восстановить доступ» к каналу «Дума ТВ» на видеохостинге и объяснить причину введения ограничений, сообщило ведомство. В его заявлении говорится, что «блокировка Youtube-канала госоргана препятствует распространению информации и свободному доступу к ней», а Google придерживается «ярко выраженной антироссийской позиции». По мнению РКН, видеохостинг является «ключевой площадкой в распространении фейков» и дискриминирует официальные российские источники информации.