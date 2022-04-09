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Захарова призвала быстрее переносить контент из Youtube на российские платформы

Ведомости

На фоне блокировки аккаунта телеканала Госдумы на Youtube официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян как можно скорее переходить на отечественные платформы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Судя по всему, Youtube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — написала Захарова.

Блокировку парламентского канала «Дума ТВ» также прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал решение «очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном». По его мнению, власти США заставляют американские IT-компании вести информационную войну против России. 

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«США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем», — заявил спикер Госдумы. 

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google «незамедлительно восстановить доступ» к каналу «Дума ТВ» на видеохостинге и объяснить причину введения ограничений, сообщило ведомство. В его заявлении говорится, что «блокировка Youtube-канала госоргана препятствует распространению информации и свободному доступу к ней», а Google придерживается «ярко выраженной антироссийской позиции». По мнению РКН, видеохостинг является «ключевой площадкой в распространении фейков» и дискриминирует официальные российские источники информации.

Роскомнадзор ранее потребовал от компании Google отменить ограничения против Youtube-каналов российских СМИ, общественных деятелей и просветительских проектов. На сегодняшний день ведомство зафиксировало порядка 60 актов цензуры. Роскомнадзор указывал, что действия администрации Youtube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных