Роскомнадзор назвал условия отказа от введения новых мер против YouTube
Роскомнадзор не будет применять новые меры против YouTube в случае удаления хостингом запрещенного контента и снятия ограничений в отношении российских каналов, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
«Применение новых мер напрямую зависит от администрации видеохостинга. Если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет», — рассказали в РКН.
YouTube регулярно блокирует новые каналы российских СМИ, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов, утверждает ведомство. Под ограничениями хостинга находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие.
При этом РКН называет хостинг одной из ключевых площадок для распространения «лживого контента» о ходе спецоперации на Украине и дискредитирующих Вооруженные силы материалов, количество которых достигло 6000.
В отношении компании Google ведомство составило 22 протокола за неудаление запрещенной информации, суд наложил на компанию штрафы на общую сумму свыше 50 млн руб., отмечает агентство.
Роскомнадзор ранее потребовал от Google отменить ограничения против Youtube-каналов российских СМИ, общественных деятелей и просветительских проектов. В ведомстве отметили, что видеохостинг ведет «ярко выраженную антироссийскую политику» с момента начала военной спецоперации на территории Украины. На сегодняшний день РКН зафиксировал порядка 60 актов цензуры. В своем сообщении Роскомнадзор указал, что действия администрации Youtube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
14 марта замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка Youtube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора.
Youtube начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру в связи «с освещением российской спецоперации на Украине». Платформа приостановила в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключила рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.