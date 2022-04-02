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Роскомнадзор назвал условия отказа от введения новых мер против YouTube

Ведомости

Роскомнадзор не будет применять новые меры против YouTube в случае удаления хостингом запрещенного контента и снятия ограничений в отношении российских каналов, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

«Применение новых мер напрямую зависит от администрации видеохостинга. Если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет», — рассказали в РКН.

YouTube регулярно блокирует новые каналы российских СМИ, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов, утверждает ведомство. Под ограничениями хостинга находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие.

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При этом РКН называет хостинг одной из ключевых площадок для распространения «лживого контента» о ходе спецоперации на Украине и дискредитирующих Вооруженные силы материалов, количество которых достигло 6000.

В отношении компании Google ведомство составило 22 протокола за неудаление запрещенной информации, суд наложил на компанию штрафы на общую сумму свыше 50 млн руб., отмечает агентство.

Роскомнадзор ранее потребовал от Google отменить ограничения против Youtube-каналов российских СМИ, общественных деятелей и просветительских проектов. В ведомстве отметили, что видеохостинг ведет «ярко выраженную антироссийскую политику» с момента начала военной спецоперации на территории Украины. На сегодняшний день РКН зафиксировал порядка 60 актов цензуры. В своем сообщении Роскомнадзор указал, что действия администрации Youtube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

14 марта замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка Youtube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора.

Youtube начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру в связи «с освещением российской спецоперации на Украине». Платформа приостановила в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключила рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных