Роскомнадзор назвал условия отказа от введения новых мер против YouTube

Роскомнадзор ранее потребовал от Google отменить ограничения против Youtube-каналов российских СМИ, общественных деятелей и просветительских проектов. В ведомстве отметили, что видеохостинг ведет «ярко выраженную антироссийскую политику» с момента начала военной спецоперации на территории Украины. На сегодняшний день РКН зафиксировал порядка 60 актов цензуры. В своем сообщении Роскомнадзор указал, что действия администрации Youtube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.