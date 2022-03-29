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Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала «Масяня»

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Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Mult.ru, на котором выложены 160 серий мультфильма «Масяня», сознанного Олегом Куваевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные реестра Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам. 

Как сказано в реестре, доступ был ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ из-за содержания «призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях». 

28 марта Роскомнадзор направил уведомление владельцу сайта Mult.ru о необходимости удалить эпизод мультсериала «Масяня». По данным Роскомнадзора, видеоролик, размещенный на сайте, «содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик». 

22 марта была опубликована 160-я серия мультсериала с отсылками к спецоперации России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных