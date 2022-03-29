Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала «Масяня»
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Mult.ru, на котором выложены 160 серий мультфильма «Масяня», сознанного Олегом Куваевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные реестра Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам.
Как сказано в реестре, доступ был ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ из-за содержания «призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».
28 марта Роскомнадзор направил уведомление владельцу сайта Mult.ru о необходимости удалить эпизод мультсериала «Масяня». По данным Роскомнадзора, видеоролик, размещенный на сайте, «содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик».
22 марта была опубликована 160-я серия мультсериала с отсылками к спецоперации России на Украине.