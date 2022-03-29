Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала «Масяня»

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Mult.ru, на котором выложены 160 серий мультфильма «Масяня», сознанного Олегом Куваевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные реестра Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам.