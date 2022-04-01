Роскомнадзор потребовал от Youtube отменить наложенные на российские СМИ ограничения
Роскомнадзор потребовал от компании Google отменить ограничения против Youtube-каналов российских СМИ, общественных деятелей и просветительских проектов, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства.
В ведомстве отметили, что видеохостинг ведет «ярко выраженную антироссийскую политику» с момента начала военной спецоперации на территории Украины. «Роскомнадзор призывает компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством», — подчеркнуто в сообщении.
На сегодняшний день ведомство зафиксировало порядка 60 актов цензуры. В своем сообщении Роскомнадзор указал, что действия администрации Youtube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. В ведомстве также потребовали снять ограничения с группы каналов независимого интернет-издания «Политическая Россия» и объяснить причины их введения.
Роскомнадзор ранее потребовал от Google восстановить доступ к официальному Youtube-каналу главы Республики Крым Сергея Аксенова. Тогда в своем сообщении ведомство подчеркнуло, что видеохостинг стал «инструментом избирательной цензуры». Youtube начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру в связи «с освещением российской спецоперации на Украине».
Помимо этого платформа приостановила в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключила рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.