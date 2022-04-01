Роскомнадзор потребовал от Youtube отменить наложенные на российские СМИ ограничения

В ведомстве отметили, что видеохостинг ведет «ярко выраженную антироссийскую политику» с момента начала военной спецоперации на территории Украины. «Роскомнадзор призывает компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством», — подчеркнуто в сообщении.