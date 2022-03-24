Роскомнадзор потребовал от Youtube восстановить доступ к каналу главы Крыма
Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к официальному Youtube-каналу главы Республики Крым Сергея Аксенова, сообщает пресс-служба ведомства.
«Стало известно, что администрация видеохостинга ограничила доступ к официальному каналу политика. Видеохостинг YouTube стал инструментом избирательной цензуры, направленной против российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей», — говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что подобные действия Youtube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Аксенов отреагировал на блокировку, написав пост в своем Telegram-канале. «Youtube заблокировал мой канал. Честно говоря, плевать. Тем более, что американская платформа не выполняет российские законы. Просто еще раз показали, чего стоят их заклинания о «свободе слова», — подчеркнул глава Крыма.
Ранее сегодня Youtube восстановил доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» после их блокировки. Причины блокировки каналов в пресс-службе Google, которой принадлежит Youtube, не объясняли. Видеохостинг начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру в связи «с освещением российской спецоперации на Украине».
Помимо этого Youtube приостановил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.
14 марта замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин заявил, что Youtube могут заблокировать в России в ближайшее время, если сервис не начнет исполнять требования Роскомнадзора. Горелкин напомнил, что Youtube не удалил 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, а также проигнорировал требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе.