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Youtube разблокировал каналы Гостелерадиофонда

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Youtube восстановил доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» после их блокировки.

14 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к Youtube-каналам. В ведомстве сообщили, что такие ограничения «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». РКН назвал недопустимыми какие-либо ограничения в отношении этих каналов.

Причины блокировки каналов в пресс-службе Google, которой принадлежит YouTube, ранее не объясняли. Youtube начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру в связи «с освещением российской спецоперации на Украине».

Помимо этого Youtube приостановил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.

14 марта замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин заявил 14 марта, что Youtube могут заблокировать в России в ближайшее время, если сервис не начнет исполнять требования Роскомнадзора. Горелкин напомнил, что Youtube не удалил 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, а также проигнорировал требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе. 

Ранее по теме: В Госдуме предупредили о возможной блокировке Youtube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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