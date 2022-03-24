Youtube разблокировал каналы Гостелерадиофонда
Youtube восстановил доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» после их блокировки.
14 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к Youtube-каналам. В ведомстве сообщили, что такие ограничения «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». РКН назвал недопустимыми какие-либо ограничения в отношении этих каналов.
Причины блокировки каналов в пресс-службе Google, которой принадлежит YouTube, ранее не объясняли. Youtube начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру в связи «с освещением российской спецоперации на Украине».
Помимо этого Youtube приостановил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.
14 марта замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин заявил 14 марта, что Youtube могут заблокировать в России в ближайшее время, если сервис не начнет исполнять требования Роскомнадзора. Горелкин напомнил, что Youtube не удалил 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, а также проигнорировал требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе.