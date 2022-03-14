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В Госдуме предупредили о возможной блокировке Youtube

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Блокировка Youtube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора, сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале. 

«Решительность государства в вопросе блокировки Instagram – это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с Youtube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне», — написал Горелкин. По его словам, у платформы есть целый список нарушений, который может послужить основанием для блокировки.

Горелкин напомнил, что Youtube не удалил 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, а также проигнорировал требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе. Помимо этого видеохостинг практически в постоянном режиме осуществляет цензуру в отношении российских пользователей и российских СМИ, добавил политик. 

«Платформе нужно выполнить наши законные требования, ведь Роскомнадзор не требует ничего сверхъестественного. Пусть прекратят участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, вернутся к собственным декларируемым принципам нейтральности и объективности, перестанут разжигать русофобию и культуру отмены в отношении нашего народа», — заключил Горелкин. 

Ранее сегодня Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к Youtube-каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд». В ведомстве сообщили, что такие ограничения «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». РКН назвал недопустимыми какие-либо ограничения в отношении этих каналов.

Ранее Youtube начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру. В компании пояснили, что такое решение связано с освещением российской спецоперации на Украине. Помимо этого Youtube приостановил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.

Ранее по теме: Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к Youtube-каналам «Гостелерадиофонда»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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