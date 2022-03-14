В Госдуме предупредили о возможной блокировке Youtube
Блокировка Youtube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора, сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
«Решительность государства в вопросе блокировки Instagram – это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с Youtube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне», — написал Горелкин. По его словам, у платформы есть целый список нарушений, который может послужить основанием для блокировки.
Горелкин напомнил, что Youtube не удалил 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, а также проигнорировал требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе. Помимо этого видеохостинг практически в постоянном режиме осуществляет цензуру в отношении российских пользователей и российских СМИ, добавил политик.
«Платформе нужно выполнить наши законные требования, ведь Роскомнадзор не требует ничего сверхъестественного. Пусть прекратят участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, вернутся к собственным декларируемым принципам нейтральности и объективности, перестанут разжигать русофобию и культуру отмены в отношении нашего народа», — заключил Горелкин.
Ранее сегодня Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к Youtube-каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд». В ведомстве сообщили, что такие ограничения «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». РКН назвал недопустимыми какие-либо ограничения в отношении этих каналов.
Ранее Youtube начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру. В компании пояснили, что такое решение связано с освещением российской спецоперации на Украине. Помимо этого Youtube приостановил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.