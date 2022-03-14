Газета
Общество

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к Youtube-каналам «Гостелерадиофонда»

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к Youtube-каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд», следует из публикации в Telegram-канале ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на Youtube-каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд», проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов», — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре сообщили, что ограничение видеохостингом Youtube доступа к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». Ведомство назвало недопустимыми какие-либо ограничения в отношении этих каналов.

«Гостелерадиофонд» является филиалом телерадиокомпании ВГТРК, который предоставляет доступ к архиву видео- и аудиоматериалов российского и советского производства ХХ–XXI вв.

11 марта агентство Reuters сообщило, что Youtube начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру. В компании пояснили, что такое решение связано с освещением российской спецоперации на Украине. Помимо этого Youtube приостановил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных