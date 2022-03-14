Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к Youtube-каналам «Гостелерадиофонда»
Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к Youtube-каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд», следует из публикации в Telegram-канале ведомства.
«Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на Youtube-каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд», проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов», — говорится в сообщении ведомства.
В Роскомнадзоре сообщили, что ограничение видеохостингом Youtube доступа к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней». Ведомство назвало недопустимыми какие-либо ограничения в отношении этих каналов.
«Гостелерадиофонд» является филиалом телерадиокомпании ВГТРК, который предоставляет доступ к архиву видео- и аудиоматериалов российского и советского производства ХХ–XXI вв.
11 марта агентство Reuters сообщило, что Youtube начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру. В компании пояснили, что такое решение связано с освещением российской спецоперации на Украине. Помимо этого Youtube приостановил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.