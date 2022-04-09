Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Холод»

По информации самого издания, сайт уже заблокирован, предупреждение о блокировке пришло в редакцию сегодня, 9 апреля. Главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова (признана в РФ иноагентом) сообщила, что за последние недели издание получило два предупреждения о блокировке в случае отказа удалить два материала [о спецоперации на Украине]. В третьем предупреждении, по словам Бекбулатовой, речь шла о требовании удалить все статьи о событиях на Украине.