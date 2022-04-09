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Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Холод»

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Холод» по требованию Генпрокуратуры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства. 

В РКН пояснили, что на сайте «Холода» размещались «многочисленные публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине». 

Ранее Роскомнадзор направил изданию уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине, добавили в пресс-службе. 

По информации самого издания, сайт уже заблокирован, предупреждение о блокировке пришло в редакцию сегодня, 9 апреля. Главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова (признана в РФ иноагентом) сообщила, что за последние недели издание получило два предупреждения о блокировке в случае отказа удалить два материала [о спецоперации на Украине]. В третьем предупреждении, по словам Бекбулатовой, речь шла о требовании удалить все статьи о событиях на Украине. 

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«Мы намерены продолжить рассказывать правду о том, что происходит в России и Украине, пусть и в заблокированном виде», — заявила главный редактор издания. 

Также сегодня Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала о культуре и науке «Дискурс». Издание сообщило, что редакции «не поступало никаких предупреждений», коллектив намерен оспаривать решение о блокировке в суде.

7 апреля ведомство заблокировало сайт Wonderzine, поводом для блокировки стала жалоба Росмолодежи, в которой требовалось удалить с сайта издания семь статей об ЛГБТ.

С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор заблокировал доступ к более 30 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими и заблокированы). В конце марта в Роскомнадзоре потребовали проверить качество блокировки запрещенных сайтов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных