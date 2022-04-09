Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Холод»
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Холод» по требованию Генпрокуратуры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.
В РКН пояснили, что на сайте «Холода» размещались «многочисленные публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине».
Ранее Роскомнадзор направил изданию уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине, добавили в пресс-службе.
По информации самого издания, сайт уже заблокирован, предупреждение о блокировке пришло в редакцию сегодня, 9 апреля. Главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова (признана в РФ иноагентом) сообщила, что за последние недели издание получило два предупреждения о блокировке в случае отказа удалить два материала [о спецоперации на Украине]. В третьем предупреждении, по словам Бекбулатовой, речь шла о требовании удалить все статьи о событиях на Украине.
«Мы намерены продолжить рассказывать правду о том, что происходит в России и Украине, пусть и в заблокированном виде», — заявила главный редактор издания.
Также сегодня Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала о культуре и науке «Дискурс». Издание сообщило, что редакции «не поступало никаких предупреждений», коллектив намерен оспаривать решение о блокировке в суде.
7 апреля ведомство заблокировало сайт Wonderzine, поводом для блокировки стала жалоба Росмолодежи, в которой требовалось удалить с сайта издания семь статей об ЛГБТ.
С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор заблокировал доступ к более 30 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими и заблокированы). В конце марта в Роскомнадзоре потребовали проверить качество блокировки запрещенных сайтов.