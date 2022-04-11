Экс-сотрудница «Первого канала» Овсянникова стала корреспондентом Welt

Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом в эфире программы «Время» вечером 14 марта. Женщину задержали. Пресс-служба канала сообщила о начале служебной проверки в связи с произошедшим. После в Telegram появилось видео, в котором девушка критически отозвалась о военной операции России на Украине, а также призналась, что ей стыдно за свою работу на «Первом канале».