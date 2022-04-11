Экс-сотрудница «Первого канала» Овсянникова стала корреспондентом Welt
Журналистка Марина Овсянникова, выбежавшая в эфир «Первого канала» с антивоенным плакатом, будет работать внештатным корреспондентом в немецком издании Welt, сообщает пресс-служба группы Axel Springer, куда входит газета.
«Овсянникова будет писать для газеты и регулярно принимать участие в подготовке новостей для телеканала Welt», — говорится в заявлении. Журналистка будет специализироваться на материалах, посвященных в том числе России и Украине.
Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом в эфире программы «Время» вечером 14 марта. Женщину задержали. Пресс-служба канала сообщила о начале служебной проверки в связи с произошедшим. После в Telegram появилось видео, в котором девушка критически отозвалась о военной операции России на Украине, а также призналась, что ей стыдно за свою работу на «Первом канале».
15 марта Останкинский районный суд Москвы уже оштрафовал Овсянникову на 30 000 руб. Ее признали виновной в проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о реализации такового (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).
В конце марта суд зарегистрировал новый протокол в отношении Овсянниковой о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). Ей грозил штраф от 30 000 до 50 000 руб. Однако позже стало известно, что суд вернул дело в полицию.