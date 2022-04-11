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Экс-сотрудница «Первого канала» Овсянникова стала корреспондентом Welt

Ведомости

Журналистка Марина Овсянникова, выбежавшая в эфир «Первого канала» с антивоенным плакатом, будет работать внештатным корреспондентом в немецком издании Welt, сообщает пресс-служба группы Axel Springer, куда входит газета.

«Овсянникова будет писать для газеты и регулярно принимать участие в подготовке новостей для телеканала Welt», — говорится в заявлении. Журналистка будет специализироваться на материалах, посвященных в том числе России и Украине. 

Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом в эфире программы «Время» вечером 14 марта. Женщину задержали. Пресс-служба канала сообщила о начале служебной проверки в связи с произошедшим. После в Telegram появилось видео, в котором девушка критически отозвалась о военной операции России на Украине, а также призналась, что ей стыдно за свою работу на «Первом канале».

15 марта Останкинский районный суд Москвы уже оштрафовал Овсянникову на 30 000 руб. Ее признали виновной в проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о реализации такового (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

В конце марта суд зарегистрировал новый протокол в отношении Овсянниковой о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). Ей грозил штраф от 30 000 до 50 000 руб. Однако позже стало известно, что суд вернул дело в полицию.

Ранее по теме: Суд вернул в полицию дело экс-сотрудницы «Первого канала» о дискредитации военных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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