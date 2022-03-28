Суд вернул в полицию дело экс-сотрудницы «Первого канала» о дискредитации военных

Речь идет о новой статье о публичных действиях, направленных на «дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», в том числе о публичных призывах «к воспрепятствованию использования» российских Вооруженных сил в указанных целях. Максимальным наказанием за это является штраф в 50 000 руб. для граждан, 200 000 руб. — для должностных лиц, 500 000 руб. — для юрлиц.