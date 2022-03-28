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Суд вернул в полицию дело экс-сотрудницы «Первого канала» о дискредитации военных

Ведомости

Останкинский районный суд Москвы вернул административное дело в отношении экс-сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП), следует из данных Мосгорсуда. Ранее Овсянникова в вечернем выпуске программы «Время» ворвалась в эфир с антивоенным плакатом.

Дело возвращено обратно в ОМВД по Останкинскому району 25 марта, следует из карточки дела. На Овсянникову составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Ей грозил штраф от 30 000 до 50 000 руб.

Как пояснил «Новой газете» адвокат Овсянниковой Антон Гашинский, из документов суда следовало, что Следственный комитет не усмотрел в действиях экс-редактора «Первого канала» состава уголовного преступления, административное дело возбуждено при отсутствии уголовно-наказуемого деяния. Заседание должно было состояться 14 апреля.

Речь идет о новой статье о публичных действиях, направленных на «дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», в том числе о публичных призывах «к воспрепятствованию использования» российских Вооруженных сил в указанных целях. Максимальным наказанием за это является штраф в 50 000 руб. для граждан, 200 000 руб. — для должностных лиц, 500 000 руб. — для юрлиц.

Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом в эфире программы «Время» вечером 14 марта. Женщину задержали. Пресс-служба канала сообщила о начале служебной проверки в связи с произошедшим. После в Telegram появилось видео, в котором девушка критически отозвалась о военной операции России на Украине, а также призналась, что ей стыдно за свою работу на «Первом канале».

15 марта Останкинский районный суд Москвы уже оштрафовал Овсянникову на 30 000 руб. Ее признали виновной в проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о реализации такового (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Ранее по теме: Сотрудницу «Первого канала» оштрафовали за призывы к несанкционированным митингам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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