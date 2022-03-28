Суд вернул в полицию дело экс-сотрудницы «Первого канала» о дискредитации военных
Останкинский районный суд Москвы вернул административное дело в отношении экс-сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП), следует из данных Мосгорсуда. Ранее Овсянникова в вечернем выпуске программы «Время» ворвалась в эфир с антивоенным плакатом.
Дело возвращено обратно в ОМВД по Останкинскому району 25 марта, следует из карточки дела. На Овсянникову составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Ей грозил штраф от 30 000 до 50 000 руб.
Как пояснил «Новой газете» адвокат Овсянниковой Антон Гашинский, из документов суда следовало, что Следственный комитет не усмотрел в действиях экс-редактора «Первого канала» состава уголовного преступления, административное дело возбуждено при отсутствии уголовно-наказуемого деяния. Заседание должно было состояться 14 апреля.
Речь идет о новой статье о публичных действиях, направленных на «дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», в том числе о публичных призывах «к воспрепятствованию использования» российских Вооруженных сил в указанных целях. Максимальным наказанием за это является штраф в 50 000 руб. для граждан, 200 000 руб. — для должностных лиц, 500 000 руб. — для юрлиц.
Овсянникова выбежала с антивоенным плакатом в эфире программы «Время» вечером 14 марта. Женщину задержали. Пресс-служба канала сообщила о начале служебной проверки в связи с произошедшим. После в Telegram появилось видео, в котором девушка критически отозвалась о военной операции России на Украине, а также призналась, что ей стыдно за свою работу на «Первом канале».
15 марта Останкинский районный суд Москвы уже оштрафовал Овсянникову на 30 000 руб. Ее признали виновной в проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о реализации такового (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).