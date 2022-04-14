Фильм Серебренникова вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля

28 марта Хамовнический суд Москвы снял судимость с режиссера Кирилла Серебренникова и отменил его условное наказание по делу о хищениях в «Седьмой студии». На следующий день киновед и отборщик фильмов из России и Восточной Европы для Каннского фестиваля Жоэль Шапрон сообщил, что Серебренников покинул Россию и уехал во Францию.