Газета
Медиа

Фильм Серебренникова вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля

Ведомости

Новый фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» отобран в основную программу Каннского кинофестиваля, говорится в сообщении организаторов, опубликованного в Twitter. Премьера киноленты также состоится на фестивале. 75-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая.

Сюжет киноленты «Жена Чайковского» рассказывает о жизни супруги композитора Петра Чайковского. Главные роли в фильме исполнили Один Байрон, Алена Михайлова, Юлия Ауг и рэпер Oxxxymiron.

Это уже третий фильм Серебренникова, отобранный в основную программу. До этого в основную программу входили фильм «Лето» (2018) про лидера группы «Кино» Виктора Цоя и «Петровы в гриппе» (2021).

28 марта Хамовнический суд Москвы снял судимость с режиссера Кирилла Серебренникова и отменил его условное наказание по делу о хищениях в «Седьмой студии». На следующий день киновед и отборщик фильмов из России и Восточной Европы для Каннского фестиваля Жоэль Шапрон сообщил, что Серебренников покинул Россию и уехал во Францию.

Ранее по теме: Новый президент Каннского фестиваля: «Я не хотела чем-то обидеть самого Кубрика!»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных