Фильм Серебренникова вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля
Новый фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» отобран в основную программу Каннского кинофестиваля, говорится в сообщении организаторов, опубликованного в Twitter. Премьера киноленты также состоится на фестивале. 75-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая.
Сюжет киноленты «Жена Чайковского» рассказывает о жизни супруги композитора Петра Чайковского. Главные роли в фильме исполнили Один Байрон, Алена Михайлова, Юлия Ауг и рэпер Oxxxymiron.
Это уже третий фильм Серебренникова, отобранный в основную программу. До этого в основную программу входили фильм «Лето» (2018) про лидера группы «Кино» Виктора Цоя и «Петровы в гриппе» (2021).
28 марта Хамовнический суд Москвы снял судимость с режиссера Кирилла Серебренникова и отменил его условное наказание по делу о хищениях в «Седьмой студии». На следующий день киновед и отборщик фильмов из России и Восточной Европы для Каннского фестиваля Жоэль Шапрон сообщил, что Серебренников покинул Россию и уехал во Францию.