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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту французского радио RFI, об этом сообщает издание France 24.

Адрес сайта RFI появился в универсальном сервисе проверки ограничений Роскомнадзора. Ведомство ограничило доступ к одной из страниц сайта rfi.fr по требованию Генпрокуратуры от 12 апреля. Поскольку сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта.

Основанием для блокировки стала статья 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно ему, сайт RFI содержит «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений». Как утверждает пресс-служба радио, речь идет о статье с опубликованным репортажем корреспондента французской газеты Le Figaro из Украины.

Роскомнадзор ранее заблокировал сайт русскоязычной версии издания The Moscow Times. Блокировка произошла из-за требований Генпрокуратуры от 12 апреля, сообщили в издании. Генеральная прокуратура пока не присылала никаких уведомлений в адрес издания. В базе данных Роскомнадзора приказ ведомства упоминается вместе со статьей издания от 4 апреля, где речь шла о военной спецоперации на Украине. 

С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор заблокировал доступ к более 40 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими и заблокированы). В конце марта в Роскомнадзоре потребовали проверить качество блокировки запрещенных сайтов.

Ранее по теме: Роскомнадзор заблокировал русскоязычную версию издания The Moscow Times

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных