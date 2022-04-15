Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI

С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор заблокировал доступ к более 40 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими и заблокированы). В конце марта в Роскомнадзоре потребовали проверить качество блокировки запрещенных сайтов.