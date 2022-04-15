Роскомнадзор ограничил доступ к сайту французского радио RFI
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту французского радио RFI, об этом сообщает издание France 24.
Адрес сайта RFI появился в универсальном сервисе проверки ограничений Роскомнадзора. Ведомство ограничило доступ к одной из страниц сайта rfi.fr по требованию Генпрокуратуры от 12 апреля. Поскольку сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта.
Основанием для блокировки стала статья 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно ему, сайт RFI содержит «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений». Как утверждает пресс-служба радио, речь идет о статье с опубликованным репортажем корреспондента французской газеты Le Figaro из Украины.
Роскомнадзор ранее заблокировал сайт русскоязычной версии издания The Moscow Times. Блокировка произошла из-за требований Генпрокуратуры от 12 апреля, сообщили в издании. Генеральная прокуратура пока не присылала никаких уведомлений в адрес издания. В базе данных Роскомнадзора приказ ведомства упоминается вместе со статьей издания от 4 апреля, где речь шла о военной спецоперации на Украине.
С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор заблокировал доступ к более 40 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими и заблокированы). В конце марта в Роскомнадзоре потребовали проверить качество блокировки запрещенных сайтов.