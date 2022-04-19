Российский офис Condé Nast сообщил об оптимизации бизнеса и штата
Российский офис «Конде Наст» вынужден «свернуть» большую часть деятельности и значительно сократить персонал после того, как зарубежный офис Condé Nast Holdings Limited расторг соглашения о франшизе, сообщил ТАСС со ссылкой на президента и гендиректора «Конде Наст» Аниту Гиговскую.
«8 марта Condé Nast Holdings Limited приостановила, а теперь и расторгла наши соглашения о франшизе и предоставлении прав на контент. Невозможность публиковаться под брендами Condé Nast драматически повлияла на наш бизнес, и нам теперь придется свернуть большую часть операционной деятельности и значительно снизить численность персонала», — заявила Гиговская.
Она выразила надежду, что компания сможет вести бизнес «в какой-то момент в будущем». По ее словам, сейчас компания сосредоточена на поддержке своих сотрудников.
В начале марта бренды «Конде Наст» Vogue Россия, GQ Россия, Tatler, Glamour, AD и CNX приостановили свою работу после принятия нового закона об уголовном наказании за фейки о спецоперации на Украине.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае если нарушение повлекло тяжкие последствия).
5 марта Bloomberg сообщил, что на время приостановит работу своих журналистов в России после ужесточения законодательства о фейках. Также приостановили свою работу на территории России канадская телерадиовещательная корпорация CBC/Radio-Canada, американские ABC, CBS и CNN, а также русская служба BBC и немецкие телеканалы ARD и ZDF.