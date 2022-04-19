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Российский офис Condé Nast сообщил об оптимизации бизнеса и штата

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Российский офис «Конде Наст» вынужден «свернуть» большую часть деятельности и значительно сократить персонал после того, как зарубежный офис Condé Nast Holdings Limited расторг соглашения о франшизе, сообщил ТАСС со ссылкой на президента и гендиректора «Конде Наст» Аниту Гиговскую. 

«8 марта Condé Nast Holdings Limited приостановила, а теперь и расторгла наши соглашения о франшизе и предоставлении прав на контент. Невозможность публиковаться под брендами Condé Nast драматически повлияла на наш бизнес, и нам теперь придется свернуть большую часть операционной деятельности и значительно снизить численность персонала», — заявила Гиговская.

Она выразила надежду, что компания сможет вести бизнес «в какой-то момент в будущем». По ее словам, сейчас компания сосредоточена на поддержке своих сотрудников. 

В начале марта бренды «Конде Наст» Vogue Россия, GQ Россия, Tatler, Glamour, AD и CNX приостановили свою работу после принятия нового закона об уголовном наказании за фейки о спецоперации на Украине. 

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае если нарушение повлекло тяжкие последствия).

5 марта Bloomberg сообщил, что на время приостановит работу своих журналистов в России после ужесточения законодательства о фейках. Также приостановили свою работу на территории России канадская телерадиовещательная корпорация CBC/Radio-Canada, американские ABC, CBS и CNN, а также русская служба BBC и немецкие телеканалы ARD и ZDF.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных