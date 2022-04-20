Суд признал законной блокировку «Эха Москвы»
Таганский суд Москвы 20 апреля отклонил иск радиостанции «Эхо Москвы» о ее разблокировке, сообщил ТАСС.
Представитель прокуратуры попросил суд отклонить иск из-за значительных нарушений в деятельности радиостанции. По его словам, «Эхо Москвы» систематически публиковало на своем сайте ложную информацию о спецоперации России на Украине, потерях российских войск, а также призывало к организации несанкционированных акций протеста на территории России.
Представитель «Эха Москвы» заявил в суде, что требования о блокировке касались интернет-издания «Эхо Москвы», а не радиостанции, поэтому блокировка сайта радиостанции является незаконной.
1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России, а сайт радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. Владевший радиостанцией холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая обвинила ее в распространении фейков о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. 5 марта совет директоров досрочно расторг трудовой договор с главным редактором Алексеем Венедиктовым.
«Эхо Москвы» начало вещание 22 августа 1990 г. Единственный раз радиостанцию официально отключали от эфира в августе 1991 г. во время путча ГКЧП. Тогда редакции удалось наладить эфир и продолжить вещание.