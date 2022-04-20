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Суд признал законной блокировку «Эха Москвы»

Ведомости

Таганский суд Москвы 20 апреля отклонил иск радиостанции «Эхо Москвы» о ее разблокировке, сообщил ТАСС.

Представитель прокуратуры попросил суд отклонить иск из-за значительных нарушений в деятельности радиостанции. По его словам, «Эхо Москвы» систематически публиковало на своем сайте ложную информацию о спецоперации России на Украине, потерях российских войск, а также призывало к организации несанкционированных акций протеста на территории России.

Представитель «Эха Москвы» заявил в суде, что требования о блокировке касались интернет-издания «Эхо Москвы», а не радиостанции, поэтому блокировка сайта радиостанции является незаконной.

1 марта «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России, а сайт радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. Владевший радиостанцией холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая обвинила ее в распространении фейков о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. 5 марта совет директоров досрочно расторг трудовой договор с главным редактором Алексеем Венедиктовым.

«Эхо Москвы» начало вещание 22 августа 1990 г. Единственный раз радиостанцию официально отключали от эфира в августе 1991 г. во время путча ГКЧП. Тогда редакции удалось наладить эфир и продолжить вещание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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