Венедиктов заявил о ликвидации радио «Эхо Москвы»

Алексей Венедиктов заявлял, что редакция радиостанции «категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, приведшим к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта», и будет оспаривать это решение. «Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.