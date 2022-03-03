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Общество

Венедиктов заявил о ликвидации радио «Эхо Москвы»

Ведомости

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил о ликвидации радиостанции. Такое решение принято советом директоров «Эха Москвы», написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

«Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы"», — написал он. Помимо этого, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение радиостанции.

1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Спустя некоторое время сайт «Дождя» перестал работать, а радиостанцию отключили от эфира. Позднее были заблокированы страницы «Эха Москвы» в «Яндекс.Дзене» и «Дождя» в социальной сети «ВКонтакте».

Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам «Эха Москвы» и телеканалу «Дождь» «за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».

По мнению Генпрокуратуры, материалы, размещаемые телеканалом «Дождь» и радиостанцией «Эхо Москвы», «содержат призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан России, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, а также к участию граждан Российской Федерации в массовых публичных мероприятиях в нарушение требований действующего законодательства и насильственному свержению конституционного строя».

Алексей Венедиктов заявлял, что редакция радиостанции «категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры, приведшим к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта», и будет оспаривать это решение. «Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

«Эхо Москвы» — российская круглосуточная информационно-разговорная радиостанция. Впервые вышла в эфир 22 августа 1990 г. в Москве под названием «Радио-М». Станция вела свое вещание более чем в тридцати российских городах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных