Google выплатит $118 млн в рамках дела о гендерном неравенстве

Бывшие сотрудницы Google подали коллективный иск против компании еще в 2017 г. Тогда они утверждали, что столкнулись с дискриминацией при трудоустройстве и попытках добиться повышения в дальнейшем. Три бывшие сотрудницы заявляли, что они были назначены на менее высокие должности, чем их коллеги-мужчины с таким же опытом работы, а также не смогли добиться повышения из-за гендерных предрассудков.