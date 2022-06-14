Google выплатит $118 млн в рамках дела о гендерном неравенстве
Компания Google собирается выплатить $118 млн для урегулирования иска о дискриминации сотрудниц компании в вопросах заработной платы и повышений, сообщает Bloomberg.
Бывшие сотрудницы Google подали коллективный иск против компании еще в 2017 г. Тогда они утверждали, что столкнулись с дискриминацией при трудоустройстве и попытках добиться повышения в дальнейшем. Три бывшие сотрудницы заявляли, что они были назначены на менее высокие должности, чем их коллеги-мужчины с таким же опытом работы, а также не смогли добиться повышения из-за гендерных предрассудков.
По данным адвокатов, иск затрагивает около 15 500 сотрудниц, которые работали в компании в Калифорнии на 236 разных должностях, отмечает агентство.
Для урегулирования этого дела будут задействованы независимые эксперты. Они проверят механизмы работы компании по распределению заработной платы и обеспечению равных возможностей для карьерного роста сотрудников независимо от их пола, говорится в заявлении юридических компаний Lieff Cabraser Heimann & Bernstein и Altshuler Berzon, представляющих интересы бывших сотрудниц Google. Слушания состоятся 21 июня.
По словам представителя компании Криса Паппаса, была проведена оценка политики выплат, чтобы убедиться в том, что заработная плата и различные вознаграждения выплачивались на справедливой основе для всех сотрудников, пишет The Wall Street Journal.