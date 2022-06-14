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Google выплатит $118 млн в рамках дела о гендерном неравенстве

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Компания Google собирается выплатить $118 млн для урегулирования иска о дискриминации сотрудниц компании в вопросах заработной платы и повышений, сообщает Bloomberg.

Бывшие сотрудницы Google подали коллективный иск против компании еще в 2017 г. Тогда они утверждали, что столкнулись с дискриминацией при трудоустройстве и попытках добиться повышения в дальнейшем. Три бывшие сотрудницы заявляли, что они были назначены на менее высокие должности, чем их коллеги-мужчины с таким же опытом работы, а также не смогли добиться повышения из-за гендерных предрассудков.

По данным адвокатов, иск затрагивает около 15 500 сотрудниц, которые работали в компании в Калифорнии на 236 разных должностях, отмечает агентство.

Для урегулирования этого дела будут задействованы независимые эксперты. Они проверят механизмы работы компании по распределению заработной платы и обеспечению равных возможностей для карьерного роста сотрудников независимо от их пола, говорится в заявлении юридических компаний Lieff Cabraser Heimann & Bernstein и Altshuler Berzon, представляющих интересы бывших сотрудниц Google. Слушания состоятся 21 июня.

По словам представителя компании Криса Паппаса, была проведена оценка политики выплат, чтобы убедиться в том, что заработная плата и различные вознаграждения выплачивались на справедливой основе для всех сотрудников, пишет The Wall Street Journal.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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