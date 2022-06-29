Блогеров предложили вписать в ОКВЭД

27 мая с инициативой распространить на продюсерские и креативные агентства, работающие с блогерами, те же льготы, что и на IT–компании, выступила Ассоциация блогеров и агентств (АБА). АБА была зарегистрирована в начале июня этого года. В Ассоциацию уже вошли более 30 агентств (Blacklight, Hello blogger, Isobar и др.), на долю которых в совокупности приходится порядка 60% рынка инфлюенс–маркетинга, указано у нее на сайте.