Блогеров предложили вписать в ОКВЭД
Совет блогеров при Совфеде выступил с предложением дополнить ОКВЭД (отраслевой код, вписанный при регистрации компании в ЕГРЮЛ) пунктом 73.3: «Деятельность в сфере информирования и влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента». Об этом сообщила «Ведомостям» координатор Совета Валерия Рытвина.
Добавление кода в ОКВЭД, как пояснила она, позволит, во-первых, решить давнюю проблему правового статуса инфлюенсера, во-вторых — соблюсти баланс интересов отрасли и государства. Также, по словам Рытвиной, в планы Совета входит создание реестра блогеров, генерирующих «экспертный конструктивный контент»: «Для включения в реестр мы предполагаем необходимым условием наличие предлагаемого кода ОКВЭД».
В марте Совет блогеров направил Meta (признана экстремистской и запрещена в России) письмо c требованием выплатить компенсацию в $1 млрд в пользу пострадавших от блокировки пользователей и предпринимателей соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, соцсеть запрещена в России).
27 мая с инициативой распространить на продюсерские и креативные агентства, работающие с блогерами, те же льготы, что и на IT–компании, выступила Ассоциация блогеров и агентств (АБА). АБА была зарегистрирована в начале июня этого года. В Ассоциацию уже вошли более 30 агентств (Blacklight, Hello blogger, Isobar и др.), на долю которых в совокупности приходится порядка 60% рынка инфлюенс–маркетинга, указано у нее на сайте.
В 2020 г. рынок инфлюенс–маркетинга составил 11,1 млрд руб., следует из данных Ассоциации развития интерактивной рекламы (ранее – IAB Russia). Данные за 2021 г. пока не раскрывались.