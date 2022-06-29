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Блогеров предложили вписать в ОКВЭД

Ведомости

Совет блогеров при Совфеде выступил с предложением дополнить ОКВЭД (отраслевой код, вписанный при регистрации компании в ЕГРЮЛ) пунктом 73.3: «Деятельность в сфере информирования и влияния на мнение аудитории в социальных сетях и создания пользовательского контента». Об этом сообщила «Ведомостям» координатор Совета Валерия Рытвина.

Добавление кода в ОКВЭД, как пояснила она, позволит, во-первых, решить давнюю проблему правового статуса инфлюенсера, во-вторых — соблюсти баланс интересов отрасли и государства. Также, по словам Рытвиной, в планы Совета входит создание реестра блогеров, генерирующих «экспертный конструктивный контент»: «Для включения в реестр мы предполагаем необходимым условием наличие предлагаемого кода ОКВЭД».

В марте Совет блогеров направил Meta (признана экстремистской и запрещена в России) письмо c требованием выплатить компенсацию в $1 млрд в пользу пострадавших от блокировки пользователей и предпринимателей соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, соцсеть запрещена в России).

27 мая с инициативой распространить на продюсерские и креативные агентства, работающие с блогерами, те же льготы, что и на IT–компании, выступила Ассоциация блогеров и агентств (АБА). АБА была зарегистрирована в начале июня этого года. В Ассоциацию уже вошли более 30 агентств (Blacklight, Hello blogger, Isobar и др.), на долю которых в совокупности приходится порядка 60% рынка инфлюенс–маркетинга, указано у нее на сайте.

В 2020 г. рынок инфлюенс–маркетинга составил 11,1 млрд руб., следует из данных Ассоциации развития интерактивной рекламы (ранее – IAB Russia). Данные за 2021 г. пока не раскрывались.

Ранее по теме: Блогерские агентства предлагается приравнять к IT–компаниям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных