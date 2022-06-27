Блогерские агентства предлагается приравнять к IT–компаниям

Блогерские агентства предлагается приравнять к IT–компаниямЭто даст им возможность получать налоговые льготы
На продюсерские и креативные агентства, работающие с российскими блогерами, необходимо распространить те же льготы, что и на IT–компании. С такой инициативой выступила учрежденная в начале июня Ассоциация блогеров и агентств (АБА), сообщила 27 июня «Ведомостям» руководитель АБА Татьяна Иванова. Речь идет о возможности присваивать агентствам, работающим с блогерами, соответствующий ОКВЭД, чтобы иметь возможность предоставить им льготы, как у IT–компаний. Ассоциация в ближайшее время направит это предложение в Минцифры и другие профильные ведомства, уточнила Иванова.
В АБА вошли более 30 агентств (Blacklight, Hello blogger, Isobar и др.), на долю которых в совокупности приходится порядка 60% рынка инфлюенс–маркетинга. В 2020 г. рынок инфлюенс–маркетинга составил 11,1 млрд руб., следует из данных Ассоциации развития интерактивной рекламы (ранее – IAB Russia). Цель созданной ассоциации, как указано на ее сайте, – развитие отрасли инфлюенс–маркетинга как сектора экономики, выстраивание диалога с властями и формирование единых правил работы.
«Специфика деятельности блогерских и креативных агентств очень похожа на IT–компании: и те, и другие работают в сфере цифровых технологий с уникальными специалистами, которые проводят большую часть времени за компьютером или в интернете. Если вы зайдете в офис любой IT-компании или блогерского агентства, вы с большой долей вероятности не отличите один от другого. А многие компании нашего сегмента, такие, к примеру, как биржи блогеров или сервисы аналитики, являются по сути IT- решениями», – пояснила смысл инициативы Иванова.
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT–отрасли 2 марта этого года. В частности, с 2022 г. правительство на три года освободило IT–компании от уплаты налога на прибыль, а также налогового, валютного и других видов контроля. Страховые взносы за сотрудников компании были снижены до 7,6%. Также организациям предоставили возможность оформить кредиты на продолжение работы и реализацию новых проектов по ставке не выше 3% годовых. Срок, на который может быть выдан льготный кредит, не превышает трех лет, а максимальная сумма кредита установлена на уровне 500 млн руб.
Какие IT-компании могут претендовать на льготы
Для получения налоговых и прочих льгот IT-компания должна получить аккредитацию в области информационных технологий, в ее штате должно быть не менее семи человек, а доля доходов от IT-деятельности составлять не менее 90% всех доходов.
Чтобы пройти аккредитацию, нужно вести деятельность по следующим ОКВЭД: 62.01 (разработка компьютерного программного обеспечения); 62.02 (деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий); 62.02.1 (деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем); 62.02.4 (деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации); 62.03.13 (деятельность по сопровождению компьютерных систем); 62.09 (деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий); 63.11.1(деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов).
Представители технических специальностей, которые официально устроены в IT–компании, могут получить отсрочку от армии до достижения ими возраста 27 лет. Кроме того, в целях улучшения жилищных условий работников IT–компаний правительство выделило около 1,5 млрд руб. для финансирования программы льготной ипотеки. Ставка по кредиту составляет 5% (причем при поддержке региона она может быть снижена до 2%), а максимальная сумма – 18 млн руб. для городов–миллионников и 9 млн руб. для остальных российских городов.
Наконец, в 2022 г. Минцифры и правительство намерены выделить 20 млрд руб. на гранты отечественным разработчикам ПО и других IT–продуктов. В предыдущие два года подобные гранты выделялись на условиях 50%–ного софинансирования со стороны получателя, но теперь государство готово покрывать до 80% стоимости разработки и расходов на онлайн–маркетинг. Генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов говорил, что организация готова выделять деньги на таргетированную рекламу, продвижение в соцсетях и создание маркетингового контента.
Чтобы предотвратить распространение льгот на компании, не относящиеся к ИТ–сектору, государство использует ряд формальных механизмов контроля. Среди них – определенные ОКВЭД (отраслевые коды, вписанные при регистрации компании в ЕГРЮЛ), аккредитация компаний в Минцифры, регистрация программных продуктов в реестре российского ПО и т.д.
Получение большинства IT–льгот завязано не на ОКВЭДы и аккредитацию, а на вхождение в реестр российского ПО, говорит директор Института исследований интернета Карен Казарян: «С каким ПО могут пойти агентства? Не очень понятно. ОКВЭД и изменение условий для аккредитации по большому счету даст отсрочки от армии и льготную ипотеку для сотрудников таких агентств, если они будут приравнены к IT-компаниям. И то только IT–специалистам, а не всем».
Глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров считает, что распространять IT–льготы на блогерские агентства неправильно с точки зрения логики. «Льготы должны получать компании, которые создают IT–продукты, а не те, кто их использует. Появилось много компаний, которые считают, что они IT, только потому что пользуются IT-технологиями», – резюмировал он.