Газета
Медиа / Технологии

Блогерские агентства предлагается приравнять к IT–компаниям

Это даст им возможность получать налоговые льготы
Мария Истомина Анастасия Курашева
Максим Стулов / Ведомости

На продюсерские и креативные агентства, работающие с российскими блогерами, необходимо распространить те же льготы, что и на IT–компании. С такой инициативой выступила учрежденная в начале июня Ассоциация блогеров и агентств (АБА), сообщила 27 июня «Ведомостям» руководитель АБА Татьяна Иванова. Речь идет о возможности присваивать агентствам, работающим с блогерами, соответствующий ОКВЭД, чтобы иметь возможность предоставить им льготы, как у IT–компаний. Ассоциация в ближайшее время направит это предложение в Минцифры и другие профильные ведомства, уточнила Иванова.

В АБА вошли более 30 агентств (Blacklight, Hello blogger, Isobar и др.), на долю которых в совокупности приходится порядка 60% рынка инфлюенс–маркетинга. В 2020 г. рынок инфлюенс–маркетинга составил 11,1 млрд руб., следует из данных Ассоциации развития интерактивной рекламы (ранее – IAB Russia). Цель созданной ассоциации, как указано на ее сайте, – развитие отрасли инфлюенс–маркетинга как сектора экономики, выстраивание диалога с властями и формирование единых правил работы.

«Специфика деятельности блогерских и креативных агентств очень похожа на IT–компании: и те, и другие работают в сфере цифровых технологий с уникальными специалистами, которые проводят большую часть времени за компьютером или в интернете. Если вы зайдете в офис любой IT-компании или блогерского агентства, вы с большой долей вероятности не отличите один от другого. А многие компании нашего сегмента, такие, к примеру, как биржи блогеров или сервисы аналитики, являются по сути IT- решениями», – пояснила смысл инициативы Иванова.

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT–отрасли 2 марта этого года. В частности, с 2022 г. правительство на три года освободило IT–компании от уплаты налога на прибыль, а также налогового, валютного и других видов контроля. Страховые взносы за сотрудников компании были снижены до 7,6%. Также организациям предоставили возможность оформить кредиты на продолжение работы и реализацию новых проектов по ставке не выше 3% годовых. Срок, на который может быть выдан льготный кредит, не превышает трех лет, а максимальная сумма кредита установлена на уровне 500 млн руб.

Какие IT-компании могут претендовать на льготы

Для получения налоговых и прочих льгот IT-компания должна получить аккредитацию в области информационных технологий, в ее штате должно быть не менее семи человек, а доля доходов от IT-деятельности составлять не менее 90% всех доходов.
Чтобы пройти аккредитацию, нужно вести деятельность по следующим ОКВЭД: 62.01 (разработка компьютерного программного обеспечения); 62.02 (деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий); 62.02.1 (деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем); 62.02.4 (деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации); 62.03.13 (деятельность по сопровождению компьютерных систем); 62.09 (деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий); 63.11.1(деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов).

Представители технических специальностей, которые официально устроены в IT–компании, могут получить отсрочку от армии до достижения ими возраста 27 лет. Кроме того, в целях улучшения жилищных условий работников IT–компаний правительство выделило около 1,5 млрд руб. для финансирования программы льготной ипотеки. Ставка по кредиту составляет 5% (причем при поддержке региона она может быть снижена до 2%), а максимальная сумма – 18 млн руб. для городов–миллионников и 9 млн руб. для остальных российских городов.

Наконец, в 2022 г. Мин­цифры и пра­витель­ство на­мере­ны вы­делить 20 млрд руб. на гран­ты оте­чес­твен­ным раз­ра­бот­чи­кам ПО и других IT–продуктов. В пре­дыду­щие два го­да по­доб­ные гран­ты вы­деля­лись на ус­ло­виях 50%–ного со­финан­си­рова­ния со сто­роны по­луча­теля, но те­перь го­сударс­тво го­тово пок­ры­вать до 80% стои­мос­ти раз­ра­бот­ки и рас­хо­дов на он­лайн–мар­ке­тинг. Генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов говорил, что организация готова выделять деньги на таргетированную рекламу, продвижение в соцсетях и создание маркетингового контента.

Чтобы предотвратить распространение льгот на компании, не относящиеся к ИТ–сектору, государство использует ряд формальных механизмов контроля. Среди них – определенные ОКВЭД (отраслевые коды, вписанные при регистрации компании в ЕГРЮЛ), аккредитация компаний в Минцифры, регистрация программных продуктов в реестре российского ПО и т.д.

Получение большинства IT–льгот завязано не на ОКВЭДы и аккредитацию, а на вхождение в реестр российского ПО, говорит директор Института исследований интернета Карен Казарян: «С каким ПО могут пойти агентства? Не очень понятно. ОКВЭД и изменение условий для аккредитации по большому счету даст отсрочки от армии и льготную ипотеку для сотрудников таких агентств, если они будут приравнены к IT-компаниям. И то только IT–специалистам, а не всем».

Глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров считает, что распространять IT–льготы на блогерские агентства неправильно с точки зрения логики. «Льготы должны получать компании, которые создают IT–продукты, а не те, кто их использует. Появилось много компаний, которые считают, что они IT, только потому что пользуются IT-технологиями», – резюмировал он. 

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных