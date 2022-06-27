Блогерские агентства предлагается приравнять к IT–компаниям

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT–отрасли 2 марта этого года. В частности, с 2022 г. правительство на три года освободило IT–компании от уплаты налога на прибыль, а также налогового, валютного и других видов контроля. Страховые взносы за сотрудников компании были снижены до 7,6%. Также организациям предоставили возможность оформить кредиты на продолжение работы и реализацию новых проектов по ставке не выше 3% годовых. Срок, на который может быть выдан льготный кредит, не превышает трех лет, а максимальная сумма кредита установлена на уровне 500 млн руб.