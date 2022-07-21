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На Украине хотят окончательно запретить все российские СМИ

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Правительство Украины решило доработать закон о CVB и запретить все российские телеканалы и другие средства массовой информации, написал глава минкультуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале после обсуждения законопроекта с нацсоветом по телерадиовещанию и комитетом Верховной рады по информполитике.

«Этот закон поставит заслон российской пропаганде на территории Украины. Все телеканалы и другие средства массовой информации с происхождением из государства-агрессора будут запрещены», — сообщил глава минкульта Украины.

По словам Ткаченко, на Украине действуют законы о СМИ еще с 90-х гг., однако сейчас медийный ландшафт существенно изменился с появлением соцсетей, мощного интернета и стриминговых сервисов.

19 июня Верховная рада Украины поддержала закон, который запрещает использовать российскую музыку в украинских медиа и общественных пространствах. Одобрили принятие этого законопроекта 303 депутата. Помимо этого Рада приняла закон о запрете на Украине книг из России и Белоруссии. Документ поддержали 306 парламентариев.

1 июля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении перед депутатами Верховной рады и президентом Украины Владимиром Зеленским сказала, какие реформы необходимо осуществить Украине, чтобы страна могла войти в Евросоюз, сообщали «РИА Новости». Одним из пунктов было принятие нового закона о СМИ. «Необходимо также принять новый закон по СМИ, который привел бы украинское законодательство в соответствие с нормами ЕС», — говорила фон дер Ляйен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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