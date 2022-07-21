На Украине хотят окончательно запретить все российские СМИ

1 июля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении перед депутатами Верховной рады и президентом Украины Владимиром Зеленским сказала, какие реформы необходимо осуществить Украине, чтобы страна могла войти в Евросоюз, сообщали «РИА Новости». Одним из пунктов было принятие нового закона о СМИ. «Необходимо также принять новый закон по СМИ, который привел бы украинское законодательство в соответствие с нормами ЕС», — говорила фон дер Ляйен.