На Украине хотят окончательно запретить все российские СМИ
Правительство Украины решило доработать закон о CVB и запретить все российские телеканалы и другие средства массовой информации, написал глава минкультуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале после обсуждения законопроекта с нацсоветом по телерадиовещанию и комитетом Верховной рады по информполитике.
«Этот закон поставит заслон российской пропаганде на территории Украины. Все телеканалы и другие средства массовой информации с происхождением из государства-агрессора будут запрещены», — сообщил глава минкульта Украины.
По словам Ткаченко, на Украине действуют законы о СМИ еще с 90-х гг., однако сейчас медийный ландшафт существенно изменился с появлением соцсетей, мощного интернета и стриминговых сервисов.
19 июня Верховная рада Украины поддержала закон, который запрещает использовать российскую музыку в украинских медиа и общественных пространствах. Одобрили принятие этого законопроекта 303 депутата. Помимо этого Рада приняла закон о запрете на Украине книг из России и Белоруссии. Документ поддержали 306 парламентариев.
1 июля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении перед депутатами Верховной рады и президентом Украины Владимиром Зеленским сказала, какие реформы необходимо осуществить Украине, чтобы страна могла войти в Евросоюз, сообщали «РИА Новости». Одним из пунктов было принятие нового закона о СМИ. «Необходимо также принять новый закон по СМИ, который привел бы украинское законодательство в соответствие с нормами ЕС», — говорила фон дер Ляйен.
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