Роскомнадзор ограничил доступ к порталу Sakh.com за распространение фейков
Роскомнадзор ограничил доступ к сахалинскому порталу Sakh.com по требованию Генпрокуратуры за распространение недостоверной информации и дискредитацию Вооруженных сил РФ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В частности, речь идет о материалах, дискредитирующих действия Вооруженных сил Российской Федерации, а также содержащих недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
Sakh.com — новостной сайт из Сахалинской области. На портале представлены новости, аналитика, интервью и спецпроекты, видео- и фотоконтент.
Роскомнадзор накануне по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к краудфандинговой платформе Patreon и сайту Grammarly.
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