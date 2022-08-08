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Роскомнадзор ограничил доступ к порталу Sakh.com за распространение фейков

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Роскомнадзор ограничил доступ к сахалинскому порталу Sakh.com по требованию Генпрокуратуры за распространение недостоверной информации и дискредитацию Вооруженных сил РФ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«В частности, речь идет о материалах, дискредитирующих действия Вооруженных сил Российской Федерации, а также содержащих недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.

Sakh.com — новостной сайт из Сахалинской области. На портале представлены новости, аналитика, интервью и спецпроекты, видео- и фотоконтент. 

Роскомнадзор накануне по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к краудфандинговой платформе Patreon и сайту Grammarly.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных