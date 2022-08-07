Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Patreon
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к краудфандинговой платформе Patreon и сайту Grammarly, следует из данных «Роскомсвободы».
По информации сайта, основанием для блокировки Patreon стало пацифистское заявление журнала Doxa, опубликованное 25 февраля на этой платформе. Из-за блокировки по HTTPS недоступен весь сайт. Сервис Grammarly заблокирован из-за заявления о том, что он приостанавливает работу в России и Белоруссии.
5 августа Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сахалинскому новостному порталу Sakh.com.
Ранее Роскомнадзор подал иск в Басманный суд Москвы с требованием признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты». 28 марта Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.
15 июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту The Insider (признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). До этого Генпрокуратура признала деятельность издания нежелательной в России, аналогичное решение было принято в отношении Bellingcat (признан иноагентом) и ряда других организаций.