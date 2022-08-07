Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Patreon

По информации сайта, основанием для блокировки Patreon стало пацифистское заявление журнала Doxa, опубликованное 25 февраля на этой платформе. Из-за блокировки по HTTPS недоступен весь сайт. Сервис Grammarly заблокирован из-за заявления о том, что он приостанавливает работу в России и Белоруссии.