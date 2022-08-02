Роскомнадзор заблокировал сайт госдепа США ShareAmerica
Роскомнадзор (РКН) по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России онлайн-платформу госдепартамента США ShareAmerica. Данная информация содержится в сервисе ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.
Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.
Согласно данным сайта, ShareAmerica – это медиаплатформа американского госдепа для распространения информации о внешней политике США. На платформе публикуются истории и фотографии, призванные «положить начало дискуссиям и дебатам по таким важным вопросам, как верховенство права, свобода религии, экономическое процветание, человеческое достоинство, суверенитет».
11 июля Роскомнадзор по аналогичной статье ограничил доступ к фотобанку Depositphotos на территории России. Доступ к сайту издания The Insider (признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) был заблокирован на тех же основаниях.
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