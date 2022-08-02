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Роскомнадзор заблокировал сайт госдепа США ShareAmerica

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Роскомнадзор (РКН) по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России онлайн-платформу госдепартамента США ShareAmerica. Данная информация содержится в сервисе ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.

Согласно данным сайта, ShareAmerica – это медиаплатформа американского госдепа для распространения информации о внешней политике США. На платформе публикуются истории и фотографии, призванные «положить начало дискуссиям и дебатам по таким важным вопросам, как верховенство права, свобода религии, экономическое процветание, человеческое достоинство, суверенитет».

11 июля Роскомнадзор по аналогичной статье ограничил доступ к фотобанку Depositphotos на территории России. Доступ к сайту издания The Insider (признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) был заблокирован на тех же основаниях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных