Газета
Медиа

Роскомнадзор ограничил доступ к порталу Sakh.com

Ведомости

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сахалинскому новостному порталу Sakh.com. Из данных реестра ведомства следует, что сайт заблокировали 5 августа.

В реестр Роскомнадзора также попал портал Sakhalin.info.

Ранее Роскомнадзор подал иск в Басманный суд Москвы с требованием признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты». 28 марта Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.

Ранее по теме: Роскомнадзор заблокировал сайт госдепа США ShareAmerica

15 июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту The Insider (признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). До этого Генпрокуратура признала деятельность издания нежелательной в России, аналогичное решение было принято в отношении Bellingcat (признан иноагентом) и ряда других организаций.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных