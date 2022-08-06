Роскомнадзор ограничил доступ к порталу Sakh.com
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сахалинскому новостному порталу Sakh.com. Из данных реестра ведомства следует, что сайт заблокировали 5 августа.
В реестр Роскомнадзора также попал портал Sakhalin.info.
Ранее Роскомнадзор подал иск в Басманный суд Москвы с требованием признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты». 28 марта Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.
15 июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту The Insider (признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). До этого Генпрокуратура признала деятельность издания нежелательной в России, аналогичное решение было принято в отношении Bellingcat (признан иноагентом) и ряда других организаций.