Роскомнадзор ограничил доступ к порталу Sakh.com

15 июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту The Insider (признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). До этого Генпрокуратура признала деятельность издания нежелательной в России, аналогичное решение было принято в отношении Bellingcat (признан иноагентом) и ряда других организаций.