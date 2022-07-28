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Роскомнадзор потребовал отозвать регистрацию у «Новой газеты»

Ведомости

Роскомнадзор подал иск в Басманный суд Москвы с требованием признать свидетельство о регистрации «Новой газеты» недействительным, заявление зарегистрировано 26 июля.

28 марта Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.

В тот же день редакция издания объявила, что приостанавливает выпуск газеты в бумажном и электронном виде «до конца спецоперации России на Украине».

7 апреля уехавшие из России сотрудники «Новой газеты» запустили новое издание «Новая газета. Европа», которое в конце того же месяца было заблокировано Роскомнадзором. Позднее в июле журналисты издания объявили о запуске «Новой рассказ-газеты», однако и сайт этого проекта вскоре был заблокирован.

«Новая газета» была основана в 1993 г., главный редактор издания Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 г. вместе с журналисткой с Филиппин Марией Рессе. Большая часть премии (около 40,2 млн руб.) была передана Муратовым на благотворительность, а уже в июне этого года Муратов продал свою медаль на аукционе за $103,5 млн, все вырученные средства, как сообщал Муратов, будут направлены в международный Детский фонд ЮНИСЕФ для помощи детям на Украине и в соседних странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных