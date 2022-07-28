Роскомнадзор потребовал отозвать регистрацию у «Новой газеты»
Роскомнадзор подал иск в Басманный суд Москвы с требованием признать свидетельство о регистрации «Новой газеты» недействительным, заявление зарегистрировано 26 июля.
28 марта Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.
В тот же день редакция издания объявила, что приостанавливает выпуск газеты в бумажном и электронном виде «до конца спецоперации России на Украине».
7 апреля уехавшие из России сотрудники «Новой газеты» запустили новое издание «Новая газета. Европа», которое в конце того же месяца было заблокировано Роскомнадзором. Позднее в июле журналисты издания объявили о запуске «Новой рассказ-газеты», однако и сайт этого проекта вскоре был заблокирован.
«Новая газета» была основана в 1993 г., главный редактор издания Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 г. вместе с журналисткой с Филиппин Марией Рессе. Большая часть премии (около 40,2 млн руб.) была передана Муратовым на благотворительность, а уже в июне этого года Муратов продал свою медаль на аукционе за $103,5 млн, все вырученные средства, как сообщал Муратов, будут направлены в международный Детский фонд ЮНИСЕФ для помощи детям на Украине и в соседних странах.
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