«Новая газета» приостановила выпуск газеты до окончания спецоперации на Украине
Российское издание «Новая газета» приостановило выпуск газеты в бумажном и электронном виде, говорится в Telegram-канале издания. Причиной стало второе предупреждение от Роскомнадзора из-за «упоминания НКО-иноагента без маркировки». Выпуск будет приостановлен «до конца спецоперации России на Украине».
«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — до окончания «специальной операции на территории Украины», — говорится в сообщении.
28 марта Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.
Закон об НКО-иноагентах был принят в России летом 2012 г. В соответствии с ним некоммерческие организации должны отчитываться об иностранном финансировании и принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр. Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го.
НКО – иностранные агенты обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусмотрен штраф до 300 000 руб., а за злостное уклонение – уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.