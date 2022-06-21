Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова купили на аукционе за $103,5 млн
Медаль за Нобелевскую премию мира 2021 г., лауреатом которой стал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, была продана анонимному покупателю на аукционе Heritage Auctions за $103,5 млн при стартовой цене в $700 000, говорится на сайте аукционного дома.
В заявлении говорится, что все деньги, полученные от продажи медали, будут направлены в международный Детский фонд ЮНИСЕФ для помощи детям на Украине и в соседних странах.
Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 г. вместе с журналисткой с Филиппин Марией Рессе. Он рассказал, что общая сумма премии составила 40,2 млн руб., из которых большую часть направили на благотворительность. По 5 млн руб. получили детский хоспис «Дом с маяком», фонды «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера». Еще 10 млн руб. передали в медицинский фонд работников СМИ, который помогает журналистам с тяжелыми заболеваниями. Оставшиеся деньги были направлены на съемки фильма о положении журналистики в России и на премии некоторым сотрудникам «Новой газеты».
22 марта Муратов заявил, что хочет передать Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев. Тогда он попросил откликнуться аукционные дома, которые готовы провести торги.