Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова купили на аукционе за $103,5 млн

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 г. вместе с журналисткой с Филиппин Марией Рессе. Он рассказал, что общая сумма премии составила 40,2 млн руб., из которых большую часть направили на благотворительность. По 5 млн руб. получили детский хоспис «Дом с маяком», фонды «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера». Еще 10 млн руб. передали в медицинский фонд работников СМИ, который помогает журналистам с тяжелыми заболеваниями. Оставшиеся деньги были направлены на съемки фильма о положении журналистики в России и на премии некоторым сотрудникам «Новой газеты».