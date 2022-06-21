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Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова купили на аукционе за $103,5 млн

Ведомости

Медаль за Нобелевскую премию мира 2021 г., лауреатом которой стал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, была продана анонимному покупателю на аукционе Heritage Auctions за $103,5 млн при стартовой цене в $700 000, говорится на сайте аукционного дома. 

В заявлении говорится, что все деньги, полученные от продажи медали, будут направлены в международный Детский фонд ЮНИСЕФ для помощи детям на Украине и в соседних странах.

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 г. вместе с журналисткой с Филиппин Марией Рессе. Он рассказал, что общая сумма премии составила 40,2 млн руб., из которых большую часть направили на благотворительность. По 5 млн руб. получили детский хоспис «Дом с маяком», фонды «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера». Еще 10 млн руб. передали в медицинский фонд работников СМИ, который помогает журналистам с тяжелыми заболеваниями. Оставшиеся деньги были направлены на съемки фильма о положении журналистики в России и на премии некоторым сотрудникам «Новой газеты».

22 марта Муратов заявил, что хочет передать Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев. Тогда он попросил откликнуться аукционные дома, которые готовы провести торги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных