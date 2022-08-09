У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона
У 66-летнего датского режиссера Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на кинокомпанию Zentropa.
Болезнь Паркинсона— медленно прогрессирующее хроническое заболевание, к симптомам которого относится наличие тремора в состоянии покоя, двигательные нарушения и повышенный тонус мышц.
Продюсерская компания, которую режиссер основал в 1992 году вместе с продюсером Питером Албеком Йенсеном, сообщила, что на данный момент режиссер находится в хорошем настроении и лечится. Несмотря на болезнь, фон Триер продолжает работу над третьим и финальным сезоном сериала «Королевство».
Премьера новой части «Королевство: Исход», которая завершит трилогию, состоится на Венецианском фестивале 31 августа. Zentropa сообщает, что режиссер будет реже появляться на мероприятиях ввиду состояния здоровья.
Ларс фон Триер родился в 1956 году в Копенгагене. Известен фильмами «Эпидемия» (1987) и «Европа» (1991), «Догвилль» (2003), «Мелахолия» (2011) и «Нимофманка» (2013). Режиссер является обладателем множества наград и номинаций, в том числе «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, которую он получил за фильм «Танцующая в темноте» (2000). За эту же кинокартину он был номинирован на Оскар в номинации «Лучшая песня».
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