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У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

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У 66-летнего датского режиссера Ларса фон Триера диагностирована болезнь Паркинсона. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на кинокомпанию Zentropa.  

Болезнь Паркинсона— медленно прогрессирующее хроническое заболевание, к симптомам которого относится наличие тремора в состоянии покоя, двигательные нарушения и повышенный тонус мышц. 

Продюсерская компания, которую режиссер основал в 1992 году вместе с продюсером Питером Албеком Йенсеном, сообщила, что на данный момент режиссер находится в хорошем настроении и лечится. Несмотря на болезнь, фон Триер продолжает работу над третьим и финальным сезоном сериала «Королевство».

Премьера новой части «Королевство: Исход», которая завершит трилогию, состоится на Венецианском фестивале 31 августа. Zentropa сообщает, что режиссер будет реже появляться на мероприятиях ввиду состояния здоровья.

Ларс фон Триер родился в 1956 году в Копенгагене. Известен фильмами «Эпидемия» (1987) и «Европа» (1991), «Догвилль» (2003), «Мелахолия» (2011) и «Нимофманка» (2013). Режиссер является обладателем множества наград и номинаций, в том числе «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, которую он получил за фильм «Танцующая в темноте» (2000). За эту же кинокартину он был номинирован на Оскар в номинации «Лучшая песня».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных