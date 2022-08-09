У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

Ларс фон Триер родился в 1956 году в Копенгагене. Известен фильмами «Эпидемия» (1987) и «Европа» (1991), «Догвилль» (2003), «Мелахолия» (2011) и «Нимофманка» (2013). Режиссер является обладателем множества наград и номинаций, в том числе «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, которую он получил за фильм «Танцующая в темноте» (2000). За эту же кинокартину он был номинирован на Оскар в номинации «Лучшая песня».