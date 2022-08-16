Приложение Rutube в App Store теперь можно скачать только в России

9 мая российский видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей в истории компании хакерской атаке, сервис оставался недоступен несколько суток. Но сам взлом хостинга произошел еще в марте — два месяца хакеры оставались незамеченными и изучали работу сервиса, писали «Ведомости». При этом в компании заявляли, что данные пользователей платформы не попали под контроль злоумышленников, была полностью сохранена библиотека контента на сервисе, а его исходный код не был утрачен. В дальнейшем сервис сообщил, что обратился в правоохранительные органы по факту инцидента.