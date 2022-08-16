Приложение Rutube в App Store теперь можно скачать только в России
Видеохостинг Rutube разрешил скачивать его приложение для операционной системы iOS только пользователями в России после того, как Apple потребовала удалить из него контент отечественных государственных СМИ, следует из сообщения видеохостинга в Telegram-канале.
«Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение Rutube на iPhone», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, все также могут смотреть контент Rutube в веб-версии. А пользователям, скачавшим приложение ранее, будут доступны обновления приложения.
Накануне в пресс-службе Rutube сообщили, что компания Apple потребовала от сервиса в течение двух недель удалить из своего приложения для операционной системы iOS контент state-sponsored media; видеохостинг не будет этого делать. Если Rutube не выполнит это требование, его приложение будет удалено из магазина, предупредили в Apple.
В июле член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов рассказал, что видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России к осени. Ашманов отметил, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов – RuTube и «VK Видео».
9 мая российский видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей в истории компании хакерской атаке, сервис оставался недоступен несколько суток. Но сам взлом хостинга произошел еще в марте — два месяца хакеры оставались незамеченными и изучали работу сервиса, писали «Ведомости». При этом в компании заявляли, что данные пользователей платформы не попали под контроль злоумышленников, была полностью сохранена библиотека контента на сервисе, а его исходный код не был утрачен. В дальнейшем сервис сообщил, что обратился в правоохранительные органы по факту инцидента.
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