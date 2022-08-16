Газета
Медиа

Приложение Rutube в App Store теперь можно скачать только в России

Ведомости

Видеохостинг Rutube разрешил скачивать его приложение для операционной системы iOS только пользователями в России после того, как Apple потребовала удалить из него контент отечественных государственных СМИ, следует из сообщения видеохостинга в Telegram-канале. 

«Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение Rutube на iPhone», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, все также могут смотреть контент Rutube в веб-версии. А пользователям, скачавшим приложение ранее, будут доступны обновления приложения.

Накануне в пресс-службе Rutube сообщили, что компания Apple потребовала от сервиса в течение двух недель удалить из своего приложения для операционной системы iOS контент state-sponsored media; видеохостинг не будет этого делать. Если Rutube не выполнит это требование, его приложение будет удалено из магазина, предупредили в Apple.

В июле член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов рассказал, что видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России к осени. Ашманов отметил, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов – RuTube и «VK Видео».

9 мая российский видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей в истории компании хакерской атаке, сервис оставался недоступен несколько суток. Но сам взлом хостинга произошел еще в марте — два месяца хакеры оставались незамеченными и изучали работу сервиса, писали «Ведомости». При этом в компании заявляли, что данные пользователей платформы не попали под контроль злоумышленников, была полностью сохранена библиотека контента на сервисе, а его исходный код не был утрачен. В дальнейшем сервис сообщил, что обратился в правоохранительные органы по факту инцидента. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных