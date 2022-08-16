Роскомнадзор потребовал у YouTube вернуть доступ к видео посольства России в Лондоне

В ведомстве отметили, что YouTube занимает «ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России». Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей, подчеркнули в РКН.