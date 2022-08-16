Роскомнадзор потребовал у YouTube вернуть доступ к видео посольства России в Лондоне
Все ограничения, наложенные на YouTube-канал посольства России в Великобритании и Северной Ирландии, должны быть сняты, следует из заявления пресс-службы Роскомнадзора в Telegram-канале.
«Роскомнадзор считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанного YouTube-канала и требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что YouTube занимает «ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России». Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей, подчеркнули в РКН.
Ранее сегодня посольство России в Великобритании потребовало от видеохостинга YouTube восстановить все 29 материалов, которые были удалены с канала диппредставительства. По словам представителя дипведомства, большинство из удаленных видео — это интервью посла России в Великобритании Андрея Келина.
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