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Роскомнадзор потребовал у YouTube вернуть доступ к видео посольства России в Лондоне

Ведомости

Все ограничения, наложенные на YouTube-канал посольства России в Великобритании и Северной Ирландии, должны быть сняты, следует из заявления пресс-службы Роскомнадзора в Telegram-канале.

«Роскомнадзор считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанного YouTube-канала и требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что YouTube занимает «ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России». Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей, подчеркнули в РКН. 

Ранее сегодня посольство России в Великобритании потребовало от видеохостинга YouTube восстановить все 29 материалов, которые были удалены с канала диппредставительства. По словам представителя дипведомства, большинство из удаленных видео — это интервью посла России в Великобритании Андрея Келина.

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Ранее по теме: YouTube удалил 29 видеоматериалов с канала посольства России в Великобритании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных