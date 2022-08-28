Кириенко рассказал о неизбежности изменений законов об авторских правах

Новый механизм платежей за контент компаниям из недружественных стран, введенный указом президента 27 мая, может нести в себе риски для некоторых категорий правообладателей и для российских лицензиатов. Как отмечал гендиректор Национальной федерации музыкальных индустрий, в указе главы государства оговаривается, что положения документа не будут касаться правообладателей, которые исполняют свои обязательства по лицензионным контрактам в России, но такая возможность все-таки существует.