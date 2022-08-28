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Кириенко рассказал о неизбежности изменений законов об авторских правах

Ведомости

Законодательство в области прав на интеллектуальную собственность придется менять, это неизбежно, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Неизбежно в связи с уходом с рынка большого количества западных держателей интеллектуальных прав правила все равно придется менять, у нас нет вариантов. А вот как менять, чтобы не нарушить баланс внутри творческого сообщества — давайте предложения», — сказал Кириенко на встрече с финалистами и организаторами чемпионата цифрового искусства Artmasters (цитата по «Интерфаксу»).

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Участник встречи рассказал Кириенко о регистрации прав на интеллектуальную собственность из области творческих индустрий. По его словам, в России эта процедура оказывается сложнее и дороже, чем на Западе.

Первый замглавы администрации президента призвал представителей отрасли вносить свои инициативы, поскольку предыдущие попытки упрощения норм, по его словам, встречали несогласие участников профессионального сообщества.

Ранее Совет блогеров при Совете Федерации предложил внести дополнения в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), расширив перечень объектов авторского права понятием «пользовательский контент». Как рассказала «Ведомостям» координатор совета, соавтор инициативы Валерия Рытвина, соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму уже на осенней сессии.

Новый механизм платежей за контент компаниям из недружественных стран, введенный указом президента 27 мая, может нести в себе риски для некоторых категорий правообладателей и для российских лицензиатов. Как отмечал гендиректор Национальной федерации музыкальных индустрий, в указе главы государства оговаривается, что положения документа не будут касаться правообладателей, которые исполняют свои обязательства по лицензионным контрактам в России, но такая возможность все-таки существует.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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