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Соцсеть Трампа не добавили в Google Play из-за проблем с модерацией контента

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Google Play отказывается размещать приложение социальной сети экс-президента США Дональда Трампа Truth Social из-за отсутствия у проекта эффективной модерации контента, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Google.

«Наличие эффективных систем модерации пользовательского контента является условием наших условий обслуживания для любого приложения», – утверждают в компании.

В частности, как отмечает портал Axios, администрация площадки помечает противоречивый контент специальными дисклеймерами, однако, например, посты с призывом к насилию остаются в общем доступе. Так, Truth Social не удалила пост напавшего на офис ФБР в Огайо ветерана ВМС США Рики Шиффера (был убит во время нападения), в котором тот призвал американцев вооружаться и готовиться к «гражданской войне», писал Bloomberg неделю назад.

Дональд Трамп анонсировал появление собственной соцсети после того, как Twitter и Facebook заблокировали аккаунты экс-президента в соцсетях из-за попытки штурма его сторонниками Капитолия 6 января, в результате чего погибли пять человек. В тот день конгресс должен был утверждать итоги президентских выборов в США.

В феврале 2022 г. Truth Social появилось в App Store, по оценкам специалистов, его загрузили около 3,2 млн раз, что значительно меньше показателей его основных конкурентов, ориентированных на консервативную аудиторию – приложений Parler и Gettr. При этом,число загрузок резко выросло после обысков ФБР в доме Трампа, обратил внимание Bloomberg.

Как отмечает CNBC, у Трампа в Twitter до блокировки было около 88 млн подписчиков, сейчас в Truth Social у него – порядка 4 млн. При этом пользователи Android составляют порядка 44% владельцев смартфонов в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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