Соцсеть Трампа не добавили в Google Play из-за проблем с модерацией контента

В частности, как отмечает портал Axios, администрация площадки помечает противоречивый контент специальными дисклеймерами, однако, например, посты с призывом к насилию остаются в общем доступе. Так, Truth Social не удалила пост напавшего на офис ФБР в Огайо ветерана ВМС США Рики Шиффера (был убит во время нападения), в котором тот призвал американцев вооружаться и готовиться к «гражданской войне», писал Bloomberg неделю назад.