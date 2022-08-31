Соцсеть Трампа не добавили в Google Play из-за проблем с модерацией контента
Google Play отказывается размещать приложение социальной сети экс-президента США Дональда Трампа Truth Social из-за отсутствия у проекта эффективной модерации контента, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Google.
«Наличие эффективных систем модерации пользовательского контента является условием наших условий обслуживания для любого приложения», – утверждают в компании.
В частности, как отмечает портал Axios, администрация площадки помечает противоречивый контент специальными дисклеймерами, однако, например, посты с призывом к насилию остаются в общем доступе. Так, Truth Social не удалила пост напавшего на офис ФБР в Огайо ветерана ВМС США Рики Шиффера (был убит во время нападения), в котором тот призвал американцев вооружаться и готовиться к «гражданской войне», писал Bloomberg неделю назад.
Дональд Трамп анонсировал появление собственной соцсети после того, как Twitter и Facebook заблокировали аккаунты экс-президента в соцсетях из-за попытки штурма его сторонниками Капитолия 6 января, в результате чего погибли пять человек. В тот день конгресс должен был утверждать итоги президентских выборов в США.
В феврале 2022 г. Truth Social появилось в App Store, по оценкам специалистов, его загрузили около 3,2 млн раз, что значительно меньше показателей его основных конкурентов, ориентированных на консервативную аудиторию – приложений Parler и Gettr. При этом,число загрузок резко выросло после обысков ФБР в доме Трампа, обратил внимание Bloomberg.
Как отмечает CNBC, у Трампа в Twitter до блокировки было около 88 млн подписчиков, сейчас в Truth Social у него – порядка 4 млн. При этом пользователи Android составляют порядка 44% владельцев смартфонов в США.
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