Генпрокурор США не хочет обосновывать обыск на вилле Дональда Трампа

Генпрокурор США не хочет обосновывать обыск на вилле Дональда ТрампаСкандал вокруг прежнего президента продолжает набирать обороты
Минюст США 16 августа отказался раскрыть письменные показания неизвестного под присягой, давшие возможность для внеочередного обыска ФБР на прошлой неделе в резиденции экс-президента США Дональда Трампа. Агенты нагрянули на его виллу во Флориде, чтобы найти секретные документы, которые он взял к себе после ухода с должности. Отказ был дан на запросы Reuters, Washington Post и The New York Times. В 13-страничном ответе американского минюста говорится, что «раскрытие конкретного содержания письменных показаний ордера может изменить траекторию расследования, раскрыть текущие и будущие следственные действия и подорвать способность агентов собирать доказательства». Кроме того, обнародование такой информации, по мнению ведомства, может иметь «разрушительные последствия для репутации и прав» лиц, чьи действия расследуются.
До этого 12 августа генпрокурор США Меррик Гарланд (возглавляет минюст), наоборот, призвал суд обнародовать причину обыска. Это было сделано после того, как Трамп сам потребовал от ФБР вернуть бумаги в посте в своей социальной сети Truth Social, признав, таким образом, их изъятие и назвав произошедшее «актом политического возмездия». Показания экс-президент давать отказался, сославшись на пятую статью американской конституции, дающую право не свидетельствовать против себя.