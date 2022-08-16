Генпрокурор США не хочет обосновывать обыск на вилле Дональда Трампа

Минюст США 16 августа отказался раскрыть письменные показания неизвестного под присягой, давшие возможность для внеочередного обыска ФБР на прошлой неделе в резиденции экс-президента США Дональда Трампа. Агенты нагрянули на его виллу во Флориде, чтобы найти секретные документы, которые он взял к себе после ухода с должности. Отказ был дан на запросы Reuters, Washington Post и The New York Times. В 13-страничном ответе американского минюста говорится, что «раскрытие конкретного содержания письменных показаний ордера может изменить траекторию расследования, раскрыть текущие и будущие следственные действия и подорвать способность агентов собирать доказательства». Кроме того, обнародование такой информации, по мнению ведомства, может иметь «разрушительные последствия для репутации и прав» лиц, чьи действия расследуются.