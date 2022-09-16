Врио главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды» стала Олеся Носова

Бывший главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в Приморском крае в возрасте 68 лет. Предварительной причиной смерти стал инсульт. Позже в редакции «Комсомольской правды» уточнили, что после Восточного экономического форума (ВЭФ), в котором Сунгоркин принимал участие, он отправился в очередную экспедицию, чтобы собрать материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.