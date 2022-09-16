Врио главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды» стала Олеся Носова
Первый заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Олеся Носова назначена врио главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды», следует из заявления на сайте издания.
«Первый заместитель главного редактора, шеф-редактор и издатель сайта KP.RU Олеся Носова назначена временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора "Комсомольской правды"», — говорится в сообщении.
Носова начала работать в газете в 1994 г. С 2007 г. занимала должность шеф-редактор сайта KP.RU. В июле 2022 г. она стала лауреатом ежегодной премии журналистов «Золотое перо».
Бывший главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в Приморском крае в возрасте 68 лет. Предварительной причиной смерти стал инсульт. Позже в редакции «Комсомольской правды» уточнили, что после Восточного экономического форума (ВЭФ), в котором Сунгоркин принимал участие, он отправился в очередную экспедицию, чтобы собрать материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
Как сообщал источник RT, в 35 км от села Мельничное в Приморском крае Сунгоркину стало плохо, скорую вызвать не удалось из-за отсутствия населенных пунктов поблизости. Члены экспедиции оказали ему первую медицинскую помощь, но спасти его не смогли. По информации телеканала «Звезда», Сунгоркина доставили в районную больницу, но врачи не смогли ничего сделать.
Журналиста похоронили сегодня на Троекуровском кладбище после церемонии прощания.
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