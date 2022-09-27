«Билайн Казахстан» прекратит трансляцию 15 российских телеканалов

Помимо этого взамен «Билайн» пообещал автоматически перевести клиентов на «увеличенные ТВ-пакеты» без доплаты. «Если был «Выгодный», станет «Оптимальный» за те же деньги, был «Оптимальный» — станет «Максимальный», ну, а зрители «Максимального» получат доступ к подписке BeeTV+», — сказано в сообщении.