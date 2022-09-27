«Билайн Казахстан» прекратит трансляцию 15 российских телеканалов
Причина прекращения вещания российских телеканалов в Казахстане не уточняется.
Среди каналов, которые перестанут транслироваться компанией в Казахстане, — «Россия 24», «Первый канал СНГ», «Дом кино», «НТВ МИР», «Карусель International» и др. Уточняется, что удаленные телеканалы будут заменены на «Еврокино», «Любимое Кино», «1HD music» и «Еда Премиум HD». В подписке TV 100 на BeeTV появятся 13 региональных каналов.
Помимо этого взамен «Билайн» пообещал автоматически перевести клиентов на «увеличенные ТВ-пакеты» без доплаты. «Если был «Выгодный», станет «Оптимальный» за те же деньги, был «Оптимальный» — станет «Максимальный», ну, а зрители «Максимального» получат доступ к подписке BeeTV+», — сказано в сообщении.
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