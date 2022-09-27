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«Билайн Казахстан» прекратит трансляцию 15 российских телеканалов

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Телекоммуникационная компания «Билайн Казахстан» прекратит трансляцию 15 российских телеканалов на своих платформах «TV Интернет Дома» и в сервисе BeeTV в республике с 5 октября, следует из сообщения на сайте оператора.

Причина прекращения вещания российских телеканалов в Казахстане не уточняется.

Среди каналов, которые перестанут транслироваться компанией в Казахстане, — «Россия 24», «Первый канал СНГ», «Дом кино», «НТВ МИР», «Карусель International» и др. Уточняется, что удаленные телеканалы будут заменены на «Еврокино», «Любимое Кино», «1HD music» и «Еда Премиум HD». В подписке TV 100 на BeeTV появятся 13 региональных каналов.

Помимо этого взамен «Билайн» пообещал автоматически перевести клиентов на «увеличенные ТВ-пакеты» без доплаты. «Если был «Выгодный», станет «Оптимальный» за те же деньги, был «Оптимальный» — станет «Максимальный», ну, а зрители «Максимального» получат доступ к подписке BeeTV+», — сказано в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных