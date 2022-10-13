Соцсеть Трампа добавили в Google Play

Трамп анонсировал появление собственной соцсети после того, как Twitter и Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заблокировали его аккаунты в соцсетях из-за попытки штурма его сторонниками Капитолия 6 января, в результате чего погибли пять человек. В тот день конгресс должен был утверждать итоги президентских выборов, на которых победу официально одержал Джо Байден.