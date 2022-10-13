Соцсеть Трампа добавили в Google Play
Приложение социальной сети экс-президента США Дональда Трампа Truth Social стало доступно в магазине Google Play.
В App Store соцсеть появилась еще в феврале, однако столкнулась с трудностями при запуске приложения на Android: Google на протяжении нескольких месяцев отказывалась размещать его в своем магазине из-за отсутствия у проекта «эффективной» модерации контента. В США пользователи Android составляют порядка 44% владельцев смартфонов.
В частности, как отмечал ранее портал Axios, администрация площадки помечала «противоречивый» контент специальными дисклеймерами, однако, например, посты с призывом к насилию оставались в общем доступе. Так, Truth Social не удалила пост напавшего на офис ФБР в Огайо ветерана ВМС США Рики Шиффера (был убит во время нападения), в котором тот призвал американцев вооружаться и готовиться к «гражданской войне», писал Bloomberg в августе.
С тех пор Truth Social доработала свою политику модерации, что и позволило ей попасть в Google Play, отметил сегодня Axios.
Трамп анонсировал появление собственной соцсети после того, как Twitter и Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заблокировали его аккаунты в соцсетях из-за попытки штурма его сторонниками Капитолия 6 января, в результате чего погибли пять человек. В тот день конгресс должен был утверждать итоги президентских выборов, на которых победу официально одержал Джо Байден.
В Twitter, отмечал CNBC, у Трампа было около 88 млн подписчиков, в августе в Truth Social у него было лишь порядка 4 млн.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса