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Соцсеть Трампа добавили в Google Play

Ведомости

Приложение социальной сети экс-президента США Дональда Трампа Truth Social стало доступно в магазине Google Play.

В App Store соцсеть появилась еще в феврале, однако столкнулась с трудностями при запуске приложения на Android: Google на протяжении нескольких месяцев отказывалась размещать его в своем магазине из-за отсутствия у проекта «эффективной» модерации контента. В США пользователи Android составляют порядка 44% владельцев смартфонов.

В частности, как отмечал ранее портал Axios, администрация площадки помечала «противоречивый» контент специальными дисклеймерами, однако, например, посты с призывом к насилию оставались в общем доступе. Так, Truth Social не удалила пост напавшего на офис ФБР в Огайо ветерана ВМС США Рики Шиффера (был убит во время нападения), в котором тот призвал американцев вооружаться и готовиться к «гражданской войне», писал Bloomberg в августе. 

С тех пор Truth Social доработала свою политику модерации, что и позволило ей попасть в Google Play, отметил сегодня Axios.

Трамп анонсировал появление собственной соцсети после того, как Twitter и Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заблокировали его аккаунты в соцсетях из-за попытки штурма его сторонниками Капитолия 6 января, в результате чего погибли пять человек. В тот день конгресс должен был утверждать итоги президентских выборов, на которых победу официально одержал Джо Байден.

В Twitter, отмечал CNBC, у Трампа было около 88 млн подписчиков, в августе в Truth Social у него было лишь порядка 4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных