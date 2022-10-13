В Госдуме предложили создать структуру для продажи недоступного легально контента

В марте голливудские киностудии Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount приостановили выпуск своих новинок в России из-за СВО на Украине. В 2021 г. на сборы зарубежных кинолент, преимущественно американского производства, пришлось 74,4% от всего бокс-офиса страны, составившего 40,7 млрд руб. В марте – июне 2022 г. российский бокс-офис упал почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил почти 6,1 млрд руб. Как писали «Ведомости» в сентябре, после ухода голливудских студий из РФ почти 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры.