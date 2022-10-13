В Госдуме предложили создать структуру для продажи недоступного легально контента
В России следует создать государственную структуру, которая централизованно собирала бы недоступный легально россиянам контент из «максимально вредящих» России стран для его последующей продажи российскому бизнесу. С таким мнением выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, передает ТАСС.
«Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России. И уже потом собранный контент продавать нашим коллегам, которые будут им пользоваться», – заявил он.
Пользователи в России таким образом будут платить не правообладателям, а государству, пояснил Кирьянов. По мнению депутата, в ситуации, когда «идет игра без правил», Россия должна взять на себя ответственность за то, что недоступный контент «так или иначе будет» у россиян.
Предлагаемый механизм позволит бизнесу работать в легальном пространстве, а пользователям – не чувствовать себя дискриминационном положении и иметь доступ к контенту, которого их насильно пытаются лишить, считает Карьянов.
«Таким образом, сам смысл пиратства теряется», – добавил депутат.
В марте голливудские киностудии Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount приостановили выпуск своих новинок в России из-за СВО на Украине. В 2021 г. на сборы зарубежных кинолент, преимущественно американского производства, пришлось 74,4% от всего бокс-офиса страны, составившего 40,7 млрд руб. В марте – июне 2022 г. российский бокс-офис упал почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил почти 6,1 млрд руб. Как писали «Ведомости» в сентябре, после ухода голливудских студий из РФ почти 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры.
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