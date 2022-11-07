Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы «Вечернего Урганта» и «Пусть говорят»
Арбитражный суд Москвы признал незаконными действия Google по ограничению доступа к YouTube-каналам «Первого канала» и другим проектам вещателя, следует из данных картотеки суда.
Теперь Google должен восстановить доступ к аккаунтам «Первого канала», «Вечернего Урганта», «Пусть говорят», «Жить здорово», «Минута славы» и другим проектам телеканала.
Выполнить указание суда американская компания должна в течение пяти дней. В противном случае Google должна будет заплатить «Первому каналу» судебную неустойку в 100 000 руб. «за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты вступления судебного акта в силу, и до его фактического исполнения, с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза».
В мае 2022 г. «Первый канал» подал в суд на головную американскую компанию Google LLC, ирландскую Google Ireland Limited и российское ООО «Гугл». До этого в марте Google заблокировала 54 YouTube-канала российских СМИ. В частности, ограничения коснулись МИА «Россия сегодня», ТАСС, ВГТРК, «Первый канал», НТВ и др.
В середине октября арбитражный суд Москвы также обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналам Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
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