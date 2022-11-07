Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы «Вечернего Урганта» и «Пусть говорят»

Выполнить указание суда американская компания должна в течение пяти дней. В противном случае Google должна будет заплатить «Первому каналу» судебную неустойку в 100 000 руб. «за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты вступления судебного акта в силу, и до его фактического исполнения, с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза».