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Главным редактором Regnum назначили Марину Ахмедову

Ведомости

Главным редактором информационного агентства Regnum назначена журналистка и правозащитница Марина Ахмедова, говорится на сайте издания.

«Главным редактором информационного агентства "Регнум" решением собственника назначена известная российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова», — отмечено в сообщении.

На сайте пояснили, что Ахмедова также является членом Совета по правам человека при президенте РФ. Ранее она работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер», обозревателем журнала «Эксперт».

2 ноября Regnum приостановило работу из-за конфликта с собственником управляющей компании. В своем заявлении экс-главный редактор Модест Колеров отмечал, что собственник ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством.

Regnum — это российское информационное агентство и интернет-издание. Оно основано в 2002 г. издателем Борисом Соркиным и Модестом Колеровым. Новости издания разделены по темам, федеральным округам, регионам и сюжетам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных