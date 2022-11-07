Главным редактором Regnum назначили Марину Ахмедову
Главным редактором информационного агентства Regnum назначена журналистка и правозащитница Марина Ахмедова, говорится на сайте издания.
«Главным редактором информационного агентства "Регнум" решением собственника назначена известная российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова», — отмечено в сообщении.
На сайте пояснили, что Ахмедова также является членом Совета по правам человека при президенте РФ. Ранее она работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер», обозревателем журнала «Эксперт».
2 ноября Regnum приостановило работу из-за конфликта с собственником управляющей компании. В своем заявлении экс-главный редактор Модест Колеров отмечал, что собственник ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством.
Regnum — это российское информационное агентство и интернет-издание. Оно основано в 2002 г. издателем Борисом Соркиным и Модестом Колеровым. Новости издания разделены по темам, федеральным округам, регионам и сюжетам.
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