Носова станет главным редактором «Комсомольской правды» на постоянной основе
Олеся Носова, которая в настоящее время исполняет обязанности главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды», займет эту должность на постоянной основе, сообщила заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева.
«На текущий момент она исполняет обязанности главреда. Но мы уверены, что она станет на постоянной основе главным редактором. Нет оснований в этом сомневаться», — объявила Сухаева (цитата по ТАСС).
Носова стала врио главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды» 16 сентября.
Бывший главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в Приморском крае в возрасте 68 лет. Предварительной причиной смерти стал инсульт. Позже в редакции «Комсомольской правды» уточнили, что после Восточного экономического форума (ВЭФ), в котором Сунгоркин принимал участие, он отправился в очередную экспедицию, чтобы собрать материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
Как сообщал источник RT, в 35 км от села Мельничное в Приморском крае Сунгоркину стало плохо, скорую вызвать не удалось из-за отсутствия населенных пунктов поблизости. Члены экспедиции оказали ему первую медицинскую помощь, но спасти его не смогли. По информации телеканала «Звезда», Сунгоркина доставили в районную больницу, но врачи не смогли ничего сделать.
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