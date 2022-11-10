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Белоруссия потребовала от Google назвать причины блокировки YouTube-канала «БелРос»

Ведомости

Министерство информации Белоруссии обратилось к американской компании Google с требованием объяснить блокировку YouTube-канала «БелРос». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского ведомства. 

«Мининформ Беларуси требует от Google разъяснений по факту блокировки YouTube-канала СМИ Союзного государства "БелРос" и считает недопустимым безосновательное ограничение свободы слова», — заявили в министерстве. 

Мининформ республики назвал действия Google «недружественными» и заявил, что таким образом компания проявляет «недобросовестную конкуренцию». Также ведомство обвинило американскую корпорацию в «позорной политике двойных стандартов».

Ранее сегодня к Google с требованием восстановить канал «БелРос» обратился Роскомнадзор. В ведомстве также призвали компанию назвать причины таких «дискриминационных мер» и заявили, что Google «занимает ведущую роль в информационной войне», которую Запад развязал против России.

«БелРос» является аккаунтом телеканала Союзного государства. 9 ноября об удалении аккаунта сообщил глава канала Николай Ефимович. Он предположил, что канал заблокировали из-за активного освещения российской спецоперации на Украине. По его словам, аккаунт удаляют уже второй раз. Первый канал «БелРос» на YouTube был заблокирован еще в апреле 2022 г. При этом руководство намерено создать третий аккаунт на YouTube, добавил Ефимович.

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Ранее по теме: Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу издания «БелРос»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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