Белоруссия потребовала от Google назвать причины блокировки YouTube-канала «БелРос»
Министерство информации Белоруссии обратилось к американской компании Google с требованием объяснить блокировку YouTube-канала «БелРос». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского ведомства.
«Мининформ Беларуси требует от Google разъяснений по факту блокировки YouTube-канала СМИ Союзного государства "БелРос" и считает недопустимым безосновательное ограничение свободы слова», — заявили в министерстве.
Мининформ республики назвал действия Google «недружественными» и заявил, что таким образом компания проявляет «недобросовестную конкуренцию». Также ведомство обвинило американскую корпорацию в «позорной политике двойных стандартов».
Ранее сегодня к Google с требованием восстановить канал «БелРос» обратился Роскомнадзор. В ведомстве также призвали компанию назвать причины таких «дискриминационных мер» и заявили, что Google «занимает ведущую роль в информационной войне», которую Запад развязал против России.
«БелРос» является аккаунтом телеканала Союзного государства. 9 ноября об удалении аккаунта сообщил глава канала Николай Ефимович. Он предположил, что канал заблокировали из-за активного освещения российской спецоперации на Украине. По его словам, аккаунт удаляют уже второй раз. Первый канал «БелРос» на YouTube был заблокирован еще в апреле 2022 г. При этом руководство намерено создать третий аккаунт на YouTube, добавил Ефимович.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.