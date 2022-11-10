Белоруссия потребовала от Google назвать причины блокировки YouTube-канала «БелРос»

«БелРос» является аккаунтом телеканала Союзного государства. 9 ноября об удалении аккаунта сообщил глава канала Николай Ефимович. Он предположил, что канал заблокировали из-за активного освещения российской спецоперации на Украине. По его словам, аккаунт удаляют уже второй раз. Первый канал «БелРос» на YouTube был заблокирован еще в апреле 2022 г. При этом руководство намерено создать третий аккаунт на YouTube, добавил Ефимович.