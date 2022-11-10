Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу издания «БелРос»
Роскомнадзор обратился к Google c требованием восстановить доступ к удаленному аккаунту телеканала Союзного государства «БелРос», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«Роскомнадзор считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанного YouTube-канала и требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер», – говорится в сообщении.
В ведомстве назвали «БелРос» первым «союзным проектом России и Белоруссии» в области электронных СМИ, отметив, что его удаление является грубой попыткой ограничить свободу слова для российских СМИ. YouTube, по оценке Роскомнадзора, «занимает ведущую роль в информационной войне», которую Запад развязал против России, демонстративно игнорируя требования российского законодательства и не удаляя противоправный контент.
Ранее глава «БелРос» Николай Ефимович рассказал «РИА Новости», что YouTube удалил уже второй канал телерадиовещательной организации: первый был удален еще в апреле «из-за ярко выраженной политической повестки». По его мнению, удаление второго канала произошло из-за активного освещения российской спецоперации на Украине.
Ранее в октябре Арбитражный суд Москвы обязал Google выплатить «Газпром-медиа холдингу» неустойку при отказе разблокировать канал ТНТ на YouTube. Ее размер превысит 1 млрд руб., если канал не будет разблокирован в течение девяти месяцев. YouTube без объяснений причин заблокировал официальные YouTube-каналы ТНТ и НТВ в марте этого года. У российских властей нет планов блокировать в стране YouTube, сообщал в конце сентября глава Минцифры Максут Шадаев.
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