Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу издания «БелРос»

Ранее в октябре Арбитражный суд Москвы обязал Google выплатить «Газпром-медиа холдингу» неустойку при отказе разблокировать канал ТНТ на YouTube. Ее размер превысит 1 млрд руб., если канал не будет разблокирован в течение девяти месяцев. YouTube без объяснений причин заблокировал официальные YouTube-каналы ТНТ и НТВ в марте этого года. У российских властей нет планов блокировать в стране YouTube, сообщал в конце сентября глава Минцифры Максут Шадаев.