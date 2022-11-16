Warner Bros. запретила каналам «Национальной медиа группы» показывать свои фильмы

При этом лицензия действует еще 1,5 года. Как обращает внимание издание, проекты студии Warner Bros. и ее дочерней компании DC Films не вошли в топ-50 самых популярных полнометражных фильмов в возрасте 14-44 лет по итогам III квартала этого года. Многие флагманы библиотеки Warner Bros. попадали в телерейтинг за аналогичный период прошлого года и становились одними из наиболее популярных фильмов в новогодние каникулы.