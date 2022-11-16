Warner Bros. запретила каналам «Национальной медиа группы» показывать свои фильмы
Голливудская киностудия Warner Bros. направила письмо руководству холдинга «Национальная медиа группа» (НМГ), в котором заявила о запрете на показ своих фильмов на телеканалах компании, пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники.
При этом лицензия действует еще 1,5 года. Как обращает внимание издание, проекты студии Warner Bros. и ее дочерней компании DC Films не вошли в топ-50 самых популярных полнометражных фильмов в возрасте 14-44 лет по итогам III квартала этого года. Многие флагманы библиотеки Warner Bros. попадали в телерейтинг за аналогичный период прошлого года и становились одними из наиболее популярных фильмов в новогодние каникулы.
НМГ управляет эфирными каналами СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятым каналом», видеосервисом more.tv и другими медиаактивами. В группу входит создатель сериалов и фильмов «НМГ студия» (генпродюсер – Федор Бондарчук). Также НМГ напрямую или через активы владеет долями в производителе полнометражных фильмов Art Pictures Studio (совладелец – Бондарчук) и кинокомпании «Водород».
После начала спецоперации России на Украине крупнейшие зарубежные кинокомпании приостановили свою деятельности в стране. В частности, новые фильмы в России перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. На их долю приходилось порядка 70% всего российского бокс-офиса в 2021 г. (совокупные кассовые сборы фильмов составили 40,7 млрд руб., по данным государственного Фонда кино).
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