Кассовые сборы «Чебурашки» Дьяченко превысили 3 млрд рублей

Уточняется, что больше всего средств было собрано во вторые выходные после начала проката — свыше 1,52 млрд руб. В первые выходные кинокартина собрала 1,36 млрд руб., а в день премьеры 1 января — 0,23 млрд руб. По данным на 9 января, фильм посмотрели почти 8,9 млн человек.