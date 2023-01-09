Кассовые сборы «Чебурашки» Дьяченко превысили 3 млрд рублей
Кассовые сборы художественного фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко составили 3,008 млрд руб. на девятый день проката, следует из информации на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Уточняется, что больше всего средств было собрано во вторые выходные после начала проката — свыше 1,52 млрд руб. В первые выходные кинокартина собрала 1,36 млрд руб., а в день премьеры 1 января — 0,23 млрд руб. По данным на 9 января, фильм посмотрели почти 8,9 млн человек.
До сих пор 3 млрд руб. в российском прокате смогли собрать только «Аватар» Джеймса Кэмерона (3,5 млрд руб.), «Холоп» Клима Шипенко (3,071 млрд руб.) и «Движение вверх» Антона Мегердичева (3,045 млрд руб.)
Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин обратил внимание на «фантастическую» ситуацию, сложившуюся в российском кино, охарактеризовав ее как «Чебурашка против Аватара». Горелкин отметил, что «Чебурашке» осталось собрать в прокате 500 млн руб., чтобы побить рекорд «Аватара» в 3,5 млрд руб. По словам депутата, «многие считают, что это вполне реально».
Семейная комедия «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко вышла в прокат 1 января. В кинокартине рассказывается о новых приключениях Чебурашки, который попал в приморский город из далекой апельсиновой рощи. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов, Елена Яковлева и др. Чебурашку озвучивала Ольга Кузьмина.