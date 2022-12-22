«Союзмультфильм» снова займется перезапуском советской классики

Сейчас «золотая коллекция» приносит половину доходов студии, отмечает Слащева, добавляя при этом, что в счет новых проектов студия включает и перезапуски советской классики. И хотя в целом динамика по доходам «золотой коллекции», по ее словам, в последние годы отрицательная, именно перезапуски продвигают ее продажи: «Если бы не было перезапусков, у нас заметно упали бы все продажи».