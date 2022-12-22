«Союзмультфильм» снова займется перезапуском советской классики

«Союзмультфильм» снова займется перезапуском советской классикиРанее студия собиралась сосредоточиться на развитии собственных франшиз
«Союзмультфильм» вернется к перезапускам советской анимационной классики, рассказала в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров студии Юлиана Слащева. В начале февраля продюсер говорила в интервью индустриальному изданию «Бюллетень кинопрокатчика» о том, что ребуты циклов «Ну, погоди!» и «Умка» станут последними. До этого студия ранее уже выпустила новые проекты с героями советских классических анимационных лент «Простоквашино» и «Чучело-Мяучело» (перевыпуск получил название «Чуч-Мяуч»).
«Этот год изменил наше отношение к перезапускам. Сегодня на уровне государства и аудитории есть огромная потребность в знакомых героях – тех, кого уже знают и любят. Поэтому мы все-таки думаем о новых версиях», – пояснила Слащева.
Сейчас, по ее словам, студия работает над пилотным выпуском сериала про Чебурашку, который будет, в отличие от советского оригинала, выполнен в технике 3D-анимации. Оригинальный цикл про Чебурашку был кукольной мультипликацией, состоял из четырех фильмов в 10-20 минут и был снят режиссером Романом Качановым и художником-постановщиком Леонидом Шварцманом по сценариям Эдуарда Успенского в 1969-1983 гг.
Запуск полноценного сезона будет зависеть, в том числе, от успеха полнометражного игрового фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, говорит Слащева. Эта кинокартина совместного производства студии Yellow, Black & White, «Союзмультфильма», видеосервиса Start и телеканалов «Россия 1» и СТС выйдет в широкий прокат 1 января 2023.
Сейчас «золотая коллекция» приносит половину доходов студии, отмечает Слащева, добавляя при этом, что в счет новых проектов студия включает и перезапуски советской классики. И хотя в целом динамика по доходам «золотой коллекции», по ее словам, в последние годы отрицательная, именно перезапуски продвигают ее продажи: «Если бы не было перезапусков, у нас заметно упали бы все продажи».
Выручка студии в 2021 г. по МСФО составила чуть более 1 млрд руб.. Сейчас «Союзмультфильм» планово операционно убыточен, поскольку проходит инвестиционный период, говорит Слащева. Но размер убытка она не раскрыла.
Также в планах «Союзмультфильма» наряду с оригинальными проектами и выпуск полнометражного мультфильма «Простоквашино». А всего в разной стадии создания у студии 19 сериальных проектов, 4 полных метра. Для реализации проектов и новой стратегии студии нужен инвестиционный партнер, признается Слащева. После того, как попавший под санкции «Сбер» не стал выкупать акции «Союзмультфильма», студия сейчас ведет переговоры с рядом открытых инвестиционных фондов, резюмировала Слащева.
Ставка «Союзмультфильма» на перезапуск советской классики с одной стороны оправдана, для части аудитории – взрослых – персонажи «Умки», «Простоквашино» и т.д. – это узнаваемые бренды, считает Александр Саблуков, гендиректор компании «Ноль плюс медиа» (управляет лицензионными правами на анимационные бренды «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль» и др.). С другой стороны, в этом же кроется и риск: новые версии советской классики могут им не понравиться, замечает он.
«Для детей все равно – новый проект или перезапуск. Они будут смотреть мультфильм, если им он будет интересен. На лицензионном рынке знакомый бренд более приоритетен, чем новый, и его проще продать производителям. Но опять же существенных объемов продаж лицензионной продукции удастся достичь при соответствующем спросе, а его в данном случае формируют дети», — резюмировал Саблуков.
Часть «золотой коллекции» «Союзмультфильм» в ближайшие годы станет общественным достоянием, напоминает адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. И через перезапуск новых проектов на основе советской анимационной классики, по его словам, студия хочет в каком-то смысле сохранить за собой эти произведения.
«Ребуты – это новое охраняемое авторским правом произведение, но с участием узнаваемых персонажей из старых произведений. Вопрос – на чью сторону в таких случаях будет вставать суд в случае, если проекты из «золотой коллекции», ставшие общественным достоянием, уже перезапущенные «Союзмультфильмом», захочет перезапустить кто-то еще? Это риски, и серьезные инвесторы (а анимация – это существенные затраты), не связанные с «Союзмультфильмом», вряд ли на них пойдут», — констатировал Энтин.