Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram восстановят

В Meta также пояснили, что общественность должна иметь возможность слышать на ее площадках Трампа и других политиков, а решение 2021 года было принято в «чрезвычайных обстоятельствах». Вместе с тем, если экс-президент опубликует нарушающий правила контент, то он будет удален, а аккаунт – заморожен на срок до двух лет. В случае если контент не нарушает правила, но способствует повторению событий 6 января, против него могут быть введены менее жесткие санкции. Например, такие публикации могут не отображаться в лентах других пользователей, либо же в них будет отключена функция «поделиться».