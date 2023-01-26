Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram восстановят
Американская корпорация Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) сообщила, что аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram (владелец соцсетей компания Metа) будут восстановлены после двухлетней блокировки.
Там напомнили, что Трамп лишился доступа к этим аккаунтам после того, как выразил поддержку в своих постах причастным к захвату Капитолия 6 января 2021 г. Первоначально блокировка носила бессрочный характер, однако Наблюдательный совет раскритиковал это решение и блокировка была введена на два года. В корпорации считают, что сейчас «риск общественной безопасности» из-за публикаций Трампа намного меньше, чем зимой 2021 г., поэтому блокировка будет снята.
«Таким образом, мы восстановим учетные записи г-на Трампа в Facebook и Instagram в ближайшие недели», – говорится в сообщении.
В Meta также пояснили, что общественность должна иметь возможность слышать на ее площадках Трампа и других политиков, а решение 2021 года было принято в «чрезвычайных обстоятельствах». Вместе с тем, если экс-президент опубликует нарушающий правила контент, то он будет удален, а аккаунт – заморожен на срок до двух лет. В случае если контент не нарушает правила, но способствует повторению событий 6 января, против него могут быть введены менее жесткие санкции. Например, такие публикации могут не отображаться в лентах других пользователей, либо же в них будет отключена функция «поделиться».
Сам Трамп отреагировал на решение Meta в своей соцсети Truth Social, заявив, что подобное не должно больше повториться «с действующим президентом или с кем-либо еще, кто не заслуживает возмездия», передает CNN.
В ноябре 2022 г. был восстановлен также аккаунт Трампа в Twitter. До блокировки в январе 2021 г. на политика были подписаны 88 млн пользователей. Как пояснил экс-президент США, он останется на платформе Truth Social — приложения, разработанного его стартапом Trump Media & Technology Group. Эта соцсеть, как пишет агентство со ссылкой на Трампа, привлекает больше пользователей, чем Twitter, и работает «феноменально хорошо».