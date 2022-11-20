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Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter

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Илон Маск запустил в Twitter опрос, в котором предложил подписчикам проголосовать за или против восстановления аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Более половины участников опроса одобрили возвращение политика в соцсеть, аккаунт Трампа восстановлен.

В опросе бизнесмена приняли участие более 15 млн человек. За восстановление аккаунта Трампа проголосовали 51,8% пользователей. «Люди высказались. Трамп будет восстановлен», — написал Маск в Twitter.

Трамп 19 ноября заявил, что не заинтересован в возвращении на площадку, пишет Reuters. До блокировки в январе 2021 г. на политика были подписаны 88 млн пользователей. Как пояснил экс-президент США, он останется на платформе Truth Social — приложения, разработанного его стартапом Trump Media & Technology Group. Эта соцсеть, как пишет агентство со ссылкой на Трампа, привлекает больше пользователей, чем Twitter, и работает «феноменально хорошо».

В конце октября Трамп в интервью Fox News также говорил, что останется на своей собственной платформе Truth Social. «Я остаюсь в Truth. Он мне нравится больше, нравится, как он работает. Мне нравится Илон, но я остаюсь в Truth», — сказал он.

Ранее по теме: Bloomberg: увольнения сотрудников Twitter сделают соцсеть уязвимой для сбоев

Трамп был навсегда забанен в Twitter, Facebook (запрещен в РФ), Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Snapchat после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 г. Twitter счел ряд его твитов, связанных с протестами, подстрекательскими и предупредил о «риске дальнейшего подстрекательства к насилию».

В ответ на это Трамп заявил, что его уход из Facebook, Twitter и других социальных сетей в 2021 г. был «одним из худших решений, принятых в бизнесе за последние два года», что показывает, «насколько плохо работают эти платформы».

27 октября Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд. После этого в компании произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Также бизнесмен обещал разблокировать страницы некоторых пользователей, которые стали недоступны из-за несогласия сотрудников компании с их высказываниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных